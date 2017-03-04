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Trabzonspor'da 2017 mutluluğu

Spor Toto Süper Lig'de dün sahasında Kardemir Karabükspor'u 1-0 yenen Trabzonspor'da, 2017 yılında elde edilen başarılı sonuçların mutluluğu yaşanıyor.

Trabzonspor'da 2017 mutluluğu

Spor Toto Süper Lig'de dün sahasında Kardemir Karabükspor'u 1-0 yenen Trabzonspor'da, 2017 yılında elde edilen başarılı sonuçların mutluluğu yaşanıyor.

04 Mart 2017 Cumartesi 11:24
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Trabzonspor'da 2017 mutluluğu

Ligin ilk yarısında sıkıntılı dönem geçiren Trabzonspor, 2017 yılında Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere 9 resmi karşılaşmada 6 galibiyet, 3 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi.

Karadeniz ekibi, ligde Bursaspor (2-1), Kasımpaşa (1-0) , Osmanlıspor (1-0), Gaziantepspor'u (4-0) ve Kardemir Karabükspor'u (1-0) mağlup ederken, Aytemiz Alanyaspor (0-0) ve Atiker Konyaspor (1-1) ile berabere kaldı. Ziraat Türkiye Kupası'nda Gümüşhanespor (0-0) deplasmanından beraberlikle dönen Karadeniz ekibi, sahasında Atiker Konyaspor'u (1-0) mağlup etti.

2017 yılının ligde kaybetmeyen tek takımı olan Trabzonspor, bu karşılaşmalarda 11 gol atarken, kalesinde sadece 2 gol gördü.

Yusuf Yazıcı özür diledi

Trabzonspor'un dün oynadığı karşılaşmada golün asistini yapan ancak net bir gol pozisyonunu kaçıran Yusuf Yazıcı, taraftarlardan özür diledi.

Yusuf Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu takımın parçası olmaktan gurur duyuyorum. Kaçırdığım pozisyon için üzgünüm. Daha çok çalışmaya ve gelişmeye devam." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporSüper LigZiraat Türkiye Kupası
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