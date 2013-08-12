Trabzonspor Celutska'yı kiralayacak

TRABZON - Trabzonspor Kulübü, Çek futbolcusu Ondrej Celutska'nın İngiltere takımı Sunderland'a kiralanması için görüşmelere başlandığını bildirdi.



Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Ondrej Celustka'nın Sunderland AFC kulübüne kiralanması konusunda görüşmelere başlanmıştır" ifadesine yer verildi.



Bordo-mavili kulübe 2011'de transfer edilen 24 yaşındaki futbolcunun, Trabzonspor ile sözleşmesi 2016 yılında sona erecek.



