Trabzonspor, Bursaspor maçı hazırlıklarına başladı

TRABZON - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 13 Mayıs Pazar günü Bursaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana sakatlıkları süren Onur Recep Kıvrak, Kamil Ahmet Çörekçi, Uğur Demirok ve Castillo'nun yanı sıra Burak Yılmaz ile Rodallega katılmadı.
Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda dar alanda pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı.
Trabzonspor, yarın sabah yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.
AA