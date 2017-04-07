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Trabzonspor-Beşiktaş maçının biletleri tükendi

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın sahasında lig lideri Beşiktaş'ı konuk edecek.

Trabzonspor-Beşiktaş maçının biletleri tükendi

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın sahasında lig lideri Beşiktaş'ı konuk edecek.

07 Nisan 2017 Cuma 12:58
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Trabzonspor-Beşiktaş maçının biletleri tükendi

TRABZON 

2017 yılında oynadığı 10 lig maçında 8 galibiyet, 2 beraberlik elde eden bordo-mavililer, Beşiktaş'ı da yenerek Avrupa kupalarına katılma hedefi yolunda yara almadan ilerlemek istiyor. 

Medical Park Arena'da gol yemedi 

Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bulunan ve 18 Aralık 2016 tarihinde açılışı gerçekleştirilen Medical Park Arena'da şu ana kadar kalesinde gol görmedi. Bordo-mavililer, 4 lig maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak yenilgi yaşamadı.

Biletler tükendi

Trabzonspor taraftarları karşılaşmanın biletlerini tüketirken 41 bin 461 kapasitesi bulunan Medical Park Arena'da seyirci rekorunun kırılması bekleniyor. 

Trabzonspor Kulübü, kombine kart sahibi olup Beşiktaş maçına gelemeyecek taraftarların kombinelerini yalnızca bu maç özelinde kulübe devredebilecekleri yönünde istekte bulundu.

Karşılaşmada İl Spor Güvenlik Kurulunun aldığı karar gereği de yaklaşık 2 bin dolayında siyah-beyazlı taraftar da misafir takım tribününde yer alabilecek.

Muhtemel 11

Medical Park Arena'da 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek.

Trabzonspor'un karşılaşmaya Onur Recep Kıvrak, Pereira, Uğur Demirok, Durica, Mas, Okay Yokuşlu, Onazi, Olcay Şahan, Yusuf Yazıcı, Castillo ve Rodallega 11'i ile çıkması bekleniyor.

AA

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TrabzonsporBeşiktaşMaç BiletleriTükendi
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