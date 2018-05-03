Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu Çaykur Rizespor'u ziyaret edecek

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Süper Lig'e dönüşünü kutlamak üzere Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kemal Yardımcı ve yönetim kurulunu ziyaret edeceklerini bildirdi.

Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, Çaykur Rizespor'un geçen sezon Süper Lig'den düşmesiyle ilgili olarak bazı çevrelerin dayanaksız iddialarıyla gerçek sporseverleri derinden üzen olumsuz gelişmeler yaşandığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"İki komşu kente ait camiaların dostluğuna leke düşürecek her türlü söylem ve eylemden rahatsızlık duyduğumuzun altını özellikle çizerken, Çaykur Rizespor Başkanı Sayın Hasan Kemal Yardımcı'nın, bu durumun ortadan kalkmasına katkı verecek beyan ve çabalarını çok önemsediğimizi belirtmek isteriz. Eski günlerdeki dostluk ilişkilerinin temelini yeniden atacağına inandığımız bu girişimin yanı sıra bu konuda Trabzonspor olarak üzerimize düşen her türlü göreve hazır olduğumuzu, bu güzide kulübümüzün şampiyon olarak Süper Lig'e dönüşünü kutlamak üzere yarın saat 14.00'te Sayın Yardımcı ve yönetim kurulunu ziyaret edeceğimizi kamuoyuyla saygıyla paylaşıyoruz."