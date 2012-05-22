Trabzonspor Bamba'nın peşinde

TRABZON

Polonyalı oyuncu Arkadiusz Glowacki'nin takımdan ayrılmasıyla stoper mevkisinde arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Fildişi Sahilli oyuncu Souleymane Bamba'nın peşinde.

Kulüp asbaşkanı Nevzat Şakar'ın İngiltere'nin Leicester City takımında forma giyen Bamba'nın menajeri ile İstanbul'da bir araya gelerek futbolcunun transferi konusunda önemli mesafe aldığı belirtildi.

27 yaşında ve 1.90 boyundaki futbolcunun Trabzonspor'un teklifine olumlu baktığı, iki kulüp arasında bonservisi konusunda görüşmeler yapıldığı öğrenildi.