Trabzonspor Avrupa'da 122'nci randevuda

TRABZON - Bordo-mavililer, bugüne kadar yaptığı 121 maçta, 46 galibiyet ve 31 beraberlik aldı, 44 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı. Avrupa arenasında rakip fileleri 158 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde de 163 gol gördü.

Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde 28, 2009-2010 sezonundan itibaren UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenmeye başlanan eski adıyla UEFA Kupası'nda 73, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12 ve UEFA Intertoto Kupası'nda 8 maç oynadı.

UEFA'da 74'üncü maç

Trabzonspor, Differdange 03 ile oynayacağı maçla UEFA Avrupa Ligi'nde 74'üncü maçına çıkacak.

Bu organizasyonda ilk olarak 1982-1983 sezonunda Almanya'nın Kaiserslautern takımıyla eşleşen bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 73 maçın 29'unda sahadan galibiyetle ayrıldı. 19 maçta berabere kalan bordo-mavililer, 25 maçta mağlup oldu.

Rakip fileleri 102 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde 99 gol gördü.

En farklı galibiyeti Arnavutluk takımı karşısında aldı

Bordo-mavililer, Avrupa kupalarında en farklı galibiyetini Arnavutluk'un Vllaznia takımı karşısında aldı.

Karadeniz ekibi, 2007-2008 sezonunda UEFA Intertoto Kupası'nda Arnavutluk temsilcisini sahasında 6-0'lık sonuçla mağlup ederek, 121 maçtaki en farklı galibiyetine imza attı.

Karadeniz ekibi, Avrupa kupalarında en farklı yenilgiyi ise İspanya'nın Barcelona takımı karşısında aldı ve sahadan 7-2'lik ağır bir mağlubiyetle ayrılmıştı.

İlk kez Lüksemburg takımına karşı

Trabzonspor, kulüp tarihinde ilk kez bir Lüksemburg takımıyla karşılaşacak.

Bu sezon ilk resmi maçında Differdange 03'ü konuk edecek bordo-mavililer, bir Lüksemburg takımı karşısında ilk sınavını verecek.

Avrupa performansı

Trabzonspor'un Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon O G B M A Y

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Ş.K. Kupası ve Şamp. Ligi 28 10 7 11 24 34

Kupa Galipleri Kupası 12 4 4 4 13 18

UEFA Kupası ve Ligi 73 29 19 25 102 99

UEFA Inter Toto 8 3 1 4 19 12

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Toplam 121 46 31 44 158 163