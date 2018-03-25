Trabzonspor antrenman maçını farklı kazandı

TRABZON - Spor Toto Süper Lig'de gelecek hafta oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, 21 yaş altı takımıyla yaptığı antrenman maçında 5-2 galip geldi.

Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde oynanan maça Uğurcan Çakır, Joao Pereira, Sami Can Özkan, Hüseyin Türkmen, Abdurrahim Dursun, Hasan Batuhan Artarslan, Juraj Kucka, Olcay Şahan, Jose Sosa, Dame N'Doye, Hugo Rodallega 11'i ile çıktı.

Karşılaşmada Trabzonspor'un gollerini Olcay Şahan, Kucka, Hüseyin Türkmen, Sosa ve Rodallega attı. 21 yaş altı takımının gollerini ise Cafer Tosun ve Doğukan Öksüz kaydetti.

Karşılaşmayı, kulüp başkanı Muharrem Usta, asbaşkan Ahmet Çubukçu ile bazı yöneticiler de izledi.