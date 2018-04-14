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Trabzonspor'a Burak ve Yusuf'tan iyi haber

Bordo-mavili takımda, 22 golle en fazla gol atan Burak Yılmaz ile 6 gol ile ikinci sırada yer alan Yusuf Yazıcı, Osmanlıspor maçında forma giyebilecek.

Trabzonspor'a Burak ve Yusuf'tan iyi haber

Bordo-mavili takımda, 22 golle en fazla gol atan Burak Yılmaz ile 6 gol ile ikinci sırada yer alan Yusuf Yazıcı, Osmanlıspor maçında forma giyebilecek.

14 Nisan 2018 Cumartesi 13:15
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Trabzonspor'a Burak ve Yusuf'tan iyi haber

Spor Toto Süper Lig'de 16 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacak Trabzonspor'a, sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'dan iyi haber geldi. 

Bordo-mavili takımda, 22 golle en fazla gol atan oyuncu olan Burak Yılmaz ile 6 golle ikinci sırada yer alan Yusuf Yazıcı'nın Osmanlıspor maçında takımda yer alabilecekleri bildirildi.

Gribal enfeksiyon ve sakatlığı nedeniyle antrenmanlarda yer almayan Burak Yılmaz'ın takımla çalışmalara başladığı ve oynayabileceği belirtildi.

Hafta içinde, sol ve sağ ayağına aldığı darbeler nedeniyle bazı antrenmanları tamamlayamayan Yusuf Yazıcı'nın da iyileştiği ve takımda yer alacağı öğrenildi. Arjantinli oyuncu Sosa'nın da iyi olduğu aktarıldı.

Karadeniz ekibinde, Okay Yokuşlu cezası, Onazi de sakatlığı nedeniyle Osmanlıspor maçında forma giyemeyecek. Dünkü çalışmada sakatlanan Castillo'nun da oynamasının zor olduğu öğrenildi. 

Ankara'da yönetim toplantısı

Trabzonspor'da 7-8 Nisan'da gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulun ardından göreve başlayan yönetim kurulu, Ankara'da toplanacak.

Olağanüstü genel kurulun ardından dün Trabzon'a gelerek teknik heyet ve futbolcularla görüşme yapan Ahmet Ağaoğlu'nun başkanlığındaki yönetim kurulunun, Osmanlıspor maçı öncesi başkentte toplanarak görev dağılımını gerçekleştireceği belirtildi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper LigTrabzonspor
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