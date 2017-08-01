Trabzonspor 50. kuruluş yıl dönümünü kutlayacak

TRABZON

Trabzonspor Kulübünün kuruluşunun 50. yıl dönümü yarın çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

2 Ağustos 1967 tarihinde kurulan bordo-mavili kulüp, ilk olarak yarın saat 10.00'da Atatürk Alanı'nda çelenk merasimi ve ardından Sülüklü Mezarlığı'nda anma töreni gerçekleştirecek.

Saat 20.00'de Şenol Güneş Kompleksi'nde başlayacak kutlama programında ise konser, halk oyunu gösterileri, havai fişek ve ışık şovu ile birlikte taraftarlara özel sürprizlerin yer alacağı etkinlikler düzenlenecek.

Alaves ile karşılaşacak

Trabzonspor, 50. yıl kutlamaları kapsamında gerçekleştirilecek programının ardından saat 21.45'te İspanya La Liga ekiplerinden Alaves ile dostluk maçı oynayarak kendi evinde bu sezon ilk kez taraftarı önüne çıkacak.

Maçın ardından stadyumun arka tarafında denizden gelen gemilerin de katılımıyla sahilde büyük bir meşale gösterisi gerçekleştirilecek.

3 yeni transfer, taraftarlarla buluşacak

Trabzonspor'un 50. kuruluş yıl dönümünde 3 yeni transfer de bordo-mavili taraftarların önüne çıkacak.

İspanya'nın Celta Vigo takımından transfer edilen Belçikalı oyuncu Theo Bongonda, Milan'dan kadroya dahil edilen Juraj Kucka ve geçen sezon Eskişehirspor'da oynayan Kamil Ahmet Çörekçi, yeni transferler olarak bordo-mavili taraftarlarla buluşacak.