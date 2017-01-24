Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
82933
ALTIN
147.913
DOLAR
3.7920
STERLIN
4.7182
EURO
4.0702
Tan Taşçı'dan samimi itiraflar 
SON DAKİKA
Tan Taşçı'dan samimi itiraflar 
Tek kişilik milli takım
Tek kişilik milli takım
SEDAŞ bakım ve arıza tespitinde 'drone' kullanacak
SEDAŞ bakım ve arıza tespitinde...
Geleneksel hacamat tedavisi emin ellerde sürdürülüyor
Geleneksel hacamat tedavisi emin ellerde...
Doğuda soğuklar Sibirya'yı geçti
Doğuda soğuklar Sibirya'yı geçti

Trabzonspor, 4 günde iki tarihi maça çıkacak

Dört günlük süre içerisinde tarihe geçecek iki karşılaşmayı oynayacak Trabzonspor, Hüseyin Avni Aker Stadı'na 'elveda', Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki yeni stadına da 'merhaba' diyecek.

Trabzonspor, 4 günde iki tarihi maça çıkacak

Dört günlük süre içerisinde tarihe geçecek iki karşılaşmayı oynayacak Trabzonspor, Hüseyin Avni Aker Stadı'na 'elveda', Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki yeni stadına da 'merhaba' diyecek.

24 Ocak 2017 Salı 11:58
29 Okunma
Trabzonspor, 4 günde iki tarihi maça çıkacak

TRABZON - Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası H Grubu'nda perşembe günü Atiker Konyaspor ile Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki son, pazar günü ise Spor Toto Süper Lig'de Gaziantepspor karşılaşmasıyla Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki ilk maçına çıkacak.

Dört günlük süre içerisinde tarihe geçecek iki karşılaşmayı oynayacak bordo-mavililer, Hüseyin Avni Aker Stadı'na 'elveda', Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki yeni stadına da 'merhaba' diyecek.

Hüseyin Avni Aker Stadı'nda son maç Atiker Konyaspor'la

1951 yılında yapılan Hüseyin Avni Aker Stadı'nda kuruluşunun ardından 1967-1968 sezonunda ilk karşılaşmasını oynayan bordo-mavili takım, 50 yıl mücadele ettiği sahada son maçını Atiker Konyaspor ile yapacak.

Karadeniz ekibi, Akyazı mevkisindeki denizin dolgu alanının tamamlanmasının ardından 24 Kasım 2013'te temeli atılan ve yapımı tamamlandıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Aralık'ta açılışı gerçekleştirilen Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki ilk maçını da ligde Gaziantepspor'a karşı oynayacak.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde statta incelemelerde bulunan kulüp asbaşkanı Ahmet Çubukçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Üzdüğümüz taraftarları yeni stadımızda sevindirmek istiyoruz." dedi.

Çubukçu, "Taraftarların Trabzonspor'u desteklemelerini, her zaman yanında olmalarını, pazar günü de bu stadı doldurmalarını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporTarihi Maç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş 149 gün sonra zirvede
Beşiktaş 149 gün sonra zirvede
Tek kişilik milli takım
Tek kişilik milli takım
Raonic ve Pliskova çeyrek finalde
Raonic ve Pliskova çeyrek finalde
Şampiyonalara karda hazırlanıyorlar
Şampiyonalara karda hazırlanıyorlar
Trabzonspor deplasmanda gülüyor
Trabzonspor deplasmanda gülüyor
İlhan Cavcav için Gençlerbirliği tesislerinde tören
İlhan Cavcav için Gençlerbirliği tesislerinde tören
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ