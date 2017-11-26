Trabzonspor 3 puanla dönüyor

SİVAS - Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yendi.
12. dakikada Trabzonspor öne geçti. Castillo'nun savunmanın arkasına gönderdiği topa hareketlenen Burak Yılmaz'ın ceza alanı sağ çaprazından uzak köşeye vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1
32. dakikada Demir Grup Sivasspor skoru eşitledi. Emre Kılınç ve Kone'nin paslaşması sırasında araya girmek isteyen Trabzonspor savunmasından seken topu önünde bulan Muhammet Demir, ceza alanı sağ çaprazından yerden sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1
83. dakikada Trabzonspor yeniden öne geçti. Kucka'nın ceza alanı dışından sert şutunda yan direkten oyun alanına dönen top, sol kanada açıldı. Pozisyonu takip eden N'Doye'un ortasında kale alanında iyi yükselen Okay Yokuşlu, düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-2
Mücadele, Trabzonspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Muhabir: Halife Yalçınkaya
AA