Trabzonspor 3. ön eleme turunda



Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Differdange 03 takımını 2-1 yenerek, 3. ön eleme turuna yükseldi.

LÜKSEMBURG - Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki ilk maçı 1-0 kazanan Trabzonspor, ikinci maçta 19. dakikada Salih Dursun'un golüyle öne geçti. 81. dakikada Lüksemburg temsilcisi Er Rafik'in golüyle beraberliği sağlamasına karşın bordo-mavililer, 90+3. dakikada Soner Aydoğdu'nun golüyle maçtan galibiyetle ayrıldı.

14. dakikada Trabzonspor, önemli bir gol pozisyonunu değerlendiremedi. Mehmet Ekici'nin ara pasında, ceza alanı sol çaprazında kaleci Weber ile karşı karşıya kalan Waris'in şutunda, Weber'in çeldiği topu savunma uzaklaştırdı.

19. dakikada Trabzonspor golü buldu. Mehmet Ekici'nin soldan kullandığı serbest atışta, ceza alanında iyi yükselen Mustafa Yumlu'nun topa kafa vuruşunda, kaleci Weber'in çeldiği top Salih Dursun'un bulunduğu bölüme doğru havalandı. Bu futbolcu da altıpas içinde yükselip kafayla topu filelerle buluşturdu ve takımını öne geçirdi: 0-1

24. dakikada Rodrigues'in ceza alanı sol çaprazından direkt kaleye doğru gönderdiği topu, kaleci Onur Recep Kıvrak güçlükle üstten kornere çeldi.

37. dakikada Sefa Yılmaz'ın sağdan ortasında, ceza alanında iyi yükselen Yusuf Erdoğan'ın topa kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

39. dakikada Mehmet Ekici, ceza alanı dışından kullandığı serbest atışta topa sert vurdu. Meşin yuvarlak az arkla yandan auta gitti.

49. dakikada Sinani'in soldan ortasında, ceza alanı içinde Er Rafik'in yakın mesafeden kaleye gönderdiği topa Onur Recep Kıvrak sahip oldu.

65. dakikada Constant'ın ara pasında, Sefa YIlmaz ceza alanı sol çaprazında kaleci Weber ile karşı karşıya kaldı. Sefa'nın şutunda Weber topu çeldi, seken top, ceza yayı yakınında Constant'ın önünde kaldı. Gineli futbolcunun aşırtma vuruşunda yan direğe çarpan meşin yuvarlak, auta çıktı.

72. dakikada Caron'un soldan ortasında, ceza alanı içinde Luisi'nin yatarak şık vuruşunda, top üsten auta çıktı.

81. dakikada ev sahibi takım beraberliği sağladı. Gelişen Differdange 03 takımı atağında son olarak Luisi'nin soldan yerden ortasında, altı pas içinde uygun durumdaki Er Rafik, ayağıyla dokunarak topu filelere gönderdi: 1-1

90+3. dakikada Trabzonspor, galibiyet golünü attı. Soldan ceza alanı son çizgisine doğru inen Erkan Zengin, topu geriye doğru Soner Aydoğdu'nun önüne çıkardı. Bu futbolcu da kaleci Weber'in sağ üst köşesinden topu filelerle buluşturdu: 1-2

Trabzonspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrılarak UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turuna yükseldi.

"İkinci maçın daha kolay olacağını söylemiştik"

Trabzonspor'un teknik direktörü Şota Arveladze, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, turu geçmenin önemli olduğunu söyledi.

Maçın ilk yarısında golü bulup rahatladıklarını ifade eden Arveladze, "İkinci maçın daha kolay olacağını söylemiştik, öyle de oldu. Performans olarak daha iyisini istiyorum" dedi.

Trabzonspor'un ilk golünü kaydeden Salih Dursun ise attığı golü hamile olan eşine hediye ettiğini söyledi.

Zamana ihtiyaç duyduklarını ifade eden Dursun, "Hocamızın gösterdiği taktikleri uygulamak için biraz daha antrenmana ihtiyacımız var. Ama sonuçta ne olursa olsun hazır olmadığımız halde bu turu geçtik. Önümüzdeki maçlarda daha iyi olacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Differdange 03 Teknik direktörü Marc Thome ise maçın ardından açıklama yapmadı.

Bu arada Trabzonspor taraftarları maçın bitiminde teknik direktör Şota Arveladze'ye büyük sevgi gösterilerinde bulundu.

Trabzonspor'un rakibi belli oldu

Öte yandan, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Jelgava'yı evinde 2-0 mağlup eden Makedonya temsilcisi Rabotnicki, Trabzonspor'la eşleşti.

Makedonya temsilcisi Rabotnicki, 2. ön eleme turunda konuk ettiği Letonya'nın Jelgava takımını 6. dakikada Blazhe Ilijoskii, 17'de Suad Sahiti ile bulduğu gollerle 2-0 yendi.

Trabzonspor, 3. ön eleme turunda karşılaşacağı Rabotnicki ile ilk maçını 30 Temmuz Perşembe günü deplasmanda oynayacak. Karşılaşmanın rövanşı ise 6 Ağustos Perşembe günü Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda yapılacak.