Trabzonspor 2017'de kaybetmedi

Trabzonspor, 2017 yılında Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda olmak üzere 7 resmi karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi.

Karadeniz ekibi, ligde deplasmanlarda Bursaspor (2-1), Kasımpaşa (1-0) ve Osmanlıspor (1-0), sahasında Gaziantepspor'u (4-0) mağlup ederken Aytemiz Alanyaspor (0-0) ile berabere kaldı.

590 dakikadır gol yemiyor

Bordo-mavililer, 17. haftada 2-1 kazandığı Bursaspor maçının ardından, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda olmak üzere son 6 resmi müsabakada gol yemedi.

Karadeniz ekibi, Bursaspor maçında golü kalesinde gördüğü 40. dakikadan itibaren 7 maçta toplam 590 dakika rakiplerine gol şansı vermedi.

Yanal: Doğru yoldayız

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, doğru yolda olduklarını ve ellerindeki kadroyla geleceğe umutla baktıklarını söyledi.

Yanal, sezon başında bazı zorluklar yaşadıklarını belirterek, "Doğru bir yoldayız. Çok karakterli ve doğru oyuncularımız var. Daha da gelişmeliyiz. Elimizdeki kadroyla önümüzdeki dönemin umudunu ben taşıyorum. Camia, taraftarımız bunun karşılığını veriyor." ifadelerini kullandı.