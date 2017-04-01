Trabzonpor yükselişini sürdürmek istiyor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Çaykur Rizespor'u yenerek ligin ikinci bölümündeki yükselişini sürdürmek istiyor.

2017 yılında oynadığı 9 lig maçında 7 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen bordo-mavililer, rakibine karşı Karadeniz derbisinde gülen taraf olarak yoluna devam etmeyi hedefliyor.

Ligde 41 puan 5. sıraya kadar yükselen ve Avrupa kupalarına katılma yolunda iddialı hale gelen Trabzonspor, 20 puanla 16. sırada bulunarak ligden düşme hattının içinde yer alan Çaykur Rizespor karşısında puan kaybetmek istemiyor.

Çaykur Didi Stadı'nda 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Deplasmanda da kaybetmiyor

Trabzonspor, dış sahada 105 gündür rakiplerine boyun eğmiyor.

En son ligde 17 Aralık 2016 tarihinde Medipol Başakşehir karşısında 1-0'lık sonuçla mağlup olan bordo-mavililer, son 5 dış saha maçında yenilgi görmedi.

Karadeniz ekibi, Bursaspor'u 2-1, Kasımpaşa ve Osmanlıspor'u 1-0, Akhisar Belediyespor'u 3-1 mağlup ederken tek puan kaybını Atiker Konyaspor karşısında 1-1'lik sonuçla aldı. Bordo-mavililer, böylece son 5 deplasman maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak 13 puan çıkardı.

3 oyuncu cezalı, 5 oyuncu sınırda

Trabzonspor'da Galatasaray maçında kart cezalısı konumuna düşen Yusuf Yazıcı, Uğur Demirok ve Perreira, Çaykur Rizespor karşısında yer almayacak.

Bordo-mavililerde, 3'er sarı kartı bulunan Onur Recep Kıvrak, Mustafa Akbaş, Aytaç Kara, Rodallega ve N'Doye ise yarın ki maçta kart görmeleri halinde gelecek hafta Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

Trabzonspor'un Çaykur Rizespor maçına Onur Recep Kıvrak, Zeki Yavru, Medjani, Durica, Mas, Okay Yokuşlu, Onazi, Bero, Olcay Şahan, Castillo ve N'Doye 11'i ile çıkması bekleniyor.

Karadeniz ekibi, bu akşam yapacağı çalışmanın ardından Rize'ye giderek kampa girecek.