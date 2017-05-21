TRABZON YİNE BERABERE

TRABZON'UN AVRUPA ÜMİDİ BAŞKA BAHARA TRABZON Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı. 11. dakikada Yusuf Yazıcı'nın pasında, ceza alanına sokulan Castillo'nun yerden şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı. 12. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topla ceza alanı hemen önünde buluşan Yusuf Yazıcı'nın yerden şutunda, kaleci Volkan Babacan meşin yuvarlağın sahibi oldu. 30. dakikada Trabzonspor, önemli bir fırsattan yararlanamadı. Sağ kanattan rakibinden kurtularak hızlı bir şekilde ilerleyen Castillo'nun pasında, Olcay Şahan topu Yusuf Yazıcı'ya çıkardı. Bu futbolcunun ceza alanı içinde dönerek sert şutunda kaleci Volkan Babacan, sol tarafına doğru yatarak meşin yuvarlağı güçlükle çeldi. 31. dakikada Medipol Başakşehir savunmasının uzaklaştıramadığı topla ceza yayı üzerinde buluşan Bero'nun şutunda kaleci Volkan Babacan, bir kez daha meşin yuvarlığı kontrol ederek gol izni vermedi. 38. dakikada Emre Belözoğlu'nun sol taraftan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde iyi yükselen Attamah'ın kafa vuruşunda, kaleci Onur Recep Kıvrak topu kontrol etti. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.AA