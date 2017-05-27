TRABZON'UN AVRUPA HAYALİ BİTTİ

İSTANBUL Ülker Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını Moussa Sow'un golüyle yenik kapatan Trabzonspor, ikinci devrede Matus Bero'nun golüyle sahadan 1 puanla ayrıldı. Ligin ikinci yarısına çok iyi başlayan bordo-mavililer, son 5 maçta ise taraftarlarını üzdü. Son galibiyetini 22 Nisan'da Antalyaspor deplasmanında 3-0'lık skorla alan bordo-mavililer, daha sonraki 5 müsabakada 4 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı. Avrupa hayali bitti Trabzonspor'un gelecek sezon Avrupa kupalarına katılma hayali de bitti. Bordo-mavili takım, 5. sıradaki Antalyaspor'un 4 puan gerisine düştü. Avrupa kupalarına gitmek için 5. sırayı elde ederek, Ziraat Türkiye Kupası'nı Medipol Başakşehir'in kazanmasını bekleyen bordo-mavililer, Süper Lig'i 5. sırada bitirme şansını İstanbul'da bıraktı. Onur devam edemedi Trabzonspor kalecisi Onur Kıvrak maçın 14. dakikasında sakatlık geçirdi. Fenerbahçeli Emmanuel Emenike'yle girdiği bir mücadelede sarı-lacivertli futbolcunun ayağı Onur'un bacağına isabet etti. Onur'un bacağında yara meydana gelirken, tecrübeli kaleci tedavisinden sonra maça devam edebildi. Sakatlığına rağmen devam eden Onur, ikinci yarının başında yerini Esteban Alvarado'ya bıraktı. Olcay Şahan ve Bero cezalı duruma düştü Trabzonspor'da Olcay Şahan ve Bero, sarı kart cezalısı durumuna düştü. İki futbolcu da gördükleri sarı kart nedeniyle ligin son haftasındaki Bursaspor karşılaşmasında oynayamayacak.AA