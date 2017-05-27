Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 17°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
97533
ALTIN
145.829
DOLAR
3.5801
STERLIN
4.5844
EURO
4.0019
Sanayide istihdam azaldı
Sanayide istihdam azaldı
Ticari taksilere denetim
Ticari taksilere denetim
Ayçiçekleri "strese" girdi
Ayçiçekleri "strese" girdi
"Yedincilik hedefine ulaştık"
"Yedincilik hedefine ulaştık"
İbrahim Erkal’ın son röportajı!
İbrahim Erkal’ın son röportajı!

TRABZON'UN AVRUPA HAYALİ BİTTİ

Trabzonspor'un galibiyet hasreti sürüyor Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yle 1-1 berabere kalmasına rağmen galibiyet hasretini 5 maça çıkardı.

TRABZON'UN AVRUPA HAYALİ BİTTİ

Trabzonspor'un galibiyet hasreti sürüyor Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yle 1-1 berabere kalmasına rağmen galibiyet hasretini 5 maça çıkardı.

27 Mayıs 2017 Cumartesi 22:19
13 Okunma
TRABZON'UN AVRUPA HAYALİ BİTTİ

İSTANBUL Ülker Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını Moussa Sow'un golüyle yenik kapatan Trabzonspor, ikinci devrede Matus Bero'nun golüyle sahadan 1 puanla ayrıldı. Ligin ikinci yarısına çok iyi başlayan bordo-mavililer, son 5 maçta ise taraftarlarını üzdü. Son galibiyetini 22 Nisan'da Antalyaspor deplasmanında 3-0'lık skorla alan bordo-mavililer, daha sonraki 5 müsabakada 4 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı. Avrupa hayali bitti Trabzonspor'un gelecek sezon Avrupa kupalarına katılma hayali de bitti. Bordo-mavili takım, 5. sıradaki Antalyaspor'un 4 puan gerisine düştü. Avrupa kupalarına gitmek için 5. sırayı elde ederek, Ziraat Türkiye Kupası'nı Medipol Başakşehir'in kazanmasını bekleyen bordo-mavililer, Süper Lig'i 5. sırada bitirme şansını İstanbul'da bıraktı. Onur devam edemedi Trabzonspor kalecisi Onur Kıvrak maçın 14. dakikasında sakatlık geçirdi. Fenerbahçeli Emmanuel Emenike'yle girdiği bir mücadelede sarı-lacivertli futbolcunun ayağı Onur'un bacağına isabet etti. Onur'un bacağında yara meydana gelirken, tecrübeli kaleci tedavisinden sonra maça devam edebildi. Sakatlığına rağmen devam eden Onur, ikinci yarının başında yerini Esteban Alvarado'ya bıraktı. Olcay Şahan ve Bero cezalı duruma düştü Trabzonspor'da Olcay Şahan ve Bero, sarı kart cezalısı durumuna düştü. İki futbolcu da gördükleri sarı kart nedeniyle ligin son haftasındaki Bursaspor karşılaşmasında oynayamayacak.AA

AA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonFenerbahçeSüper Ligİstanbul
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünyanın en çok kazanan futbolcusu Ronaldo
Dünyanın en çok kazanan futbolcusu Ronaldo
Ali Tanrıyar son yolculuğuna uğurlanıyor
Ali Tanrıyar son yolculuğuna uğurlanıyor
Futbol dünyasından ramazan mesajı
Futbol dünyasından ramazan mesajı
NBA'de finalin adı değişmedi
NBA'de finalin adı değişmedi
Ali Tanrıyar yarın son yolculuğuna uğurlanacak
Ali Tanrıyar yarın son yolculuğuna uğurlanacak
Süper Lig'de kritik hafta
Süper Lig'de kritik hafta

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ