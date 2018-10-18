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Trabzon'da kazanma adına ne gerekiyorsa yapacağız

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, "Trabzon'a gidip saha içinde kazanma adına ne gerekiyorsa onu yapacağız. Bütün hazırlıklarımız bu yönde." dedi.

Trabzon'da kazanma adına ne gerekiyorsa yapacağız

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, "Trabzon'a gidip saha içinde kazanma adına ne gerekiyorsa onu yapacağız. Bütün hazırlıklarımız bu yönde." dedi.

18 Ekim 2018 Perşembe 13:53
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Trabzon'da kazanma adına ne gerekiyorsa yapacağız

ERZURUM

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, kulüp tesislerinde düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, milli maçlar arasını iyi değerlendirdiklerini, son haftada Trabzonspor maçına yoğunlaşmaya başladıklarını belirtti. 

Bu hafta iyi bir rakibe karşı oynayacaklarını aktaran Özdilek, şunları kaydetti:

"Son günlerde oyun temposu, oyun anlayışı yükselen bir takıma karşı oynayacağız. Artık bunlara alışık olmamız lazım. Rakibin kim olduğu önemli değil, bizim sahada ne yapacaklarımız çok önemli. Biliyorsunuz son maçımızı 4 haftadır kazanan bir takıma karşı oynamıştık, artık Süper Lig'de kolay müsabaka yok. Oyuncuların ve camianın moralinin yüksek olması sevindirici. Oyun anlayışımızı da bu 15 günlük süreçte bir tık daha ileri taşıdığımızı düşünüyorum. Trabzon'a giderken tek düşüncemiz tabii ki alacağımız puanlar. Her maça tek tek bakıyoruz, tüm ciddiyetimizle Trabzonspor maçına hazırlanıyoruz."

Trabzonspor'un sahasında güçlü olduğunu ve iyi oyuncularının bulunduğunu bildiklerini anlatan Özdilek, Erzurumspor'un 4 deplasmanın 2'sinden beraberlikle ayrıldığına dikkati çekti.

Deplasman maçlarında farklı bir oyun anlayışlarının olduğunu söyleyen Özdilek, "Trabzon'a gidip saha içinde kazanma adına ne gerekiyorsa onu yapacağız. Bütün hazırlıklarımız bu yönde. Oyuncularımızın zihinsel ve fiziksel durumlarından son derece memnunum." ifadelerini kullandı.

"Sehic'i kolay kolay vermeyiz"

Özdilek, Galatasaray'ın, kalecileri Sehic ile ilgilendiğine yönelik iddialara ilişkin, Sehic'in takım için önemli bir oyuncu olduğunu belirtti.

Bu yıl Sehic'in çok iyi bir performans ortaya koyduğuna işaret eden Özdilek, "Bu tür gündemlerle oyuncunun kafasını karıştırmayı çok doğru bulmuyorum. Bizim için önemli olan devre arasına kadar olan süreçte ne kadar puan toplayacağız. Bu süreçte önemli etken oyuncumuz da Sehic olacaktır. Atanın ve tutanın iyi olacak, diye bir tabir var; bizim tutanımız iyi dolayısıyla onu da kolay kolay vermeyiz." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Büyükşehir Belediye ErzurumsporTrabzon
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