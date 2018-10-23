Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 17°
sisli
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94682
ALTIN
223.679
DOLAR
5.6803
STERLİN
7.3635
EURO
6.5153
Trabzon'da golsüz beraberlik
Trabzon'da golsüz beraberlik
Spor Toto Süper Lig'de görünüm
Spor Toto Süper Lig'de görünüm
"Gümrük Hanı"
Gümrük Hanı
Bursa'da bin kişiye iş imkanı
Bursa'da bin kişiye iş imkanı
'PTT dünya markası oluyor'
'PTT dünya markası oluyor'

Trabzon'da golsüz beraberlik

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasındaki Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşması 0-0 sona erdi.

Trabzon'da golsüz beraberlik

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasındaki Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşması 0-0 sona erdi.

23 Ekim 2018 Salı 08:59
0 Okunma
Trabzon'da golsüz beraberlik

TRABZON

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasındaki Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşması golsüz berabere tamamlandı.

7. dakikada Sunu'nun soldan pasında Emrah Başsan, topu ceza alanındaki Özer Hurmacı'ya aktardı. Özer Hurmacı, meşin yuvarlağı kaleci Onur Recep Kıvrak'ın üzerinden filelere gönderdi. Video Yardımcı Hakem sisteminin uyarısıyla Emrah Başsan'ın ofsaytta olduğu belirlenerek, gol geçerli sayılmadı.

13. dakikada ceza alanı dışında topla buluşan Abdülkadir Ömür'ün şutunda, kaleci Sehic sol tarafına gelen meşin yuvarlağı çelerek tehlikeyi önledi.

16. dakikada Sosa'nın soldan kullandığı köşe atışında ceza alanı içinde iyi yükselen Rodallega'nın kafa vuruşunda, top direğin yanından auta çıktı.

20. dakikada Amiri'nin soldan ortasında ceza alanı içinde Rodallega'nın kafa vuruşunda, top üst direğe çarparak auta gitti.

21. dakikada Emrah Başsan'ın soldan kullandığı kornerde, savunmanın uzaklaştırmak istediği top Egemen Korkmaz'ın önüne düştü. Bu futbolcunun şutunda top, kaleci Onur Recep Kıvrak'ta kaldı.

37. dakikada savunmanın arkasındaki Emrah Başsan'ın şutunda, kaleci Onur Recep Kıvrak yatarak topu kontrol etti.

39. dakikada Hosseini'den topu kapan Sunu'nun ceza yayı yakınından yerden şutunda, kaleci Onur Recep Kıvrak meşin yuvarlağı kontrol ederek gol şansı vermedi.

66. dakikada Rodallega, ceza alanı içinde İbrahim Akdağ ile girdiği ikili mücadelede kendini yerde bulunca karşılaşmanın hakemi Bülent Yıldırım, önce penaltı noktasını gösterdi. Konuk takım oyuncularının itirazının ardından Video Yardımcı Hakem sistemine başvuran hakem Yıldırım, pozisyonu ekrandan izledikten sonra penaltı kararını iptal etti.

78. dakikada Ekuban'ın soldan ortasında ceza alanı içinde Burak Yılmaz'ın kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.

84. dakikada ceza alanı son çizgisine inen Pereira'nın çıkardığı topu Rodallega sert bir şekilde kaleye gönderdi. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı. 

87. dakikada Rodallega'nın pasında ceza alanına doğru sokulan Ekuban'ın yerden şutunda, kaleci Sehic yatarak topu kontrol etti.

Karşılaşma 0-0 sona erdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporBüyükşehir Belediye ErzurumsporFutbolSüper Lig
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Spor Toto Süper Lig'de görünüm
Spor Toto Süper Lig'de görünüm
UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev
UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev
Galatasaray'dan Serdar Aziz açıklaması
Galatasaray'dan Serdar Aziz açıklaması
Beşiktaş-Genk maçına Polonyalı hakem
Beşiktaş-Genk maçına Polonyalı hakem
Altın madalya kazanan genç güreşçi basamakları bir bir çıkıyor
Altın madalya kazanan genç güreşçi basamakları bir bir çıkıyor
Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm
Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm
MKE Ankaragücü'nden Ankara'da ilk galibiyet
MKE Ankaragücü'nden Ankara'da ilk galibiyet
Pınar Karşıyaka İstanbul'da kazandı
Pınar Karşıyaka İstanbul'da kazandı
Fenerbahçe'ye Mehmet Ekici'den kötü haber
Fenerbahçe'ye Mehmet Ekici'den kötü haber

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ