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TPFD'den ek transfer talebi

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği, ek transfer talebi için Türkiye Futbol Federasyonuna başvurdu.

TPFD'den ek transfer talebi

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği, ek transfer talebi için Türkiye Futbol Federasyonuna başvurdu.

08 Eylül 2018 Cumartesi 14:48
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TPFD'den ek transfer talebi

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD), transfer tescil yasağı bulunan kulüplerle sözleşme imzaladıkları için lisansı tescil edilmeyen futbolcuların yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvuruda bulundu.

TPFD'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, "Son günlerde futbol kamuoyunun gündeminde yoğun olarak tartışıldığı üzere transfer yasağını kaldıramayan kulüpler ile sözleşme imzaladığı için lisansları tescil edilemeyen, futbol oynama özgürlüğü elinden alınan meslektaşlarımız adına resmi çalışmalarımızı başlatmış bulunuyoruz." denildi.

Dernek başkanı Hakan Ünsal'ın imzaladığı dilekçede benzer durumlara ilişkin uygulamalar ışığında mağduriyet yaşayan futbolcuların sorunlarının giderilmesi ve gelecekte benzer sorunların önüne geçilmesini sağlayacak istisnai durumlar hakkındaki talebin, TFF'ye iletildiği belirtildi.

Transfer tescil sezonuna istisnai düzenlemeler yapılabileceği kanaatinde olunduğunun vurgulandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"FIFA'nın 818 nolu genelgesine istinaden transfer tescil sezonuna istisnai düzenlemeler yapılabileceği kanaatindeyiz. Talimatlarda gerçekleştirilecek bir değişiklik ile sorunun çözülebileceğini ayrıca geride bıraktığımız tescil dönemine ilişkin olarak Türkiye Futbol Federasyonunun idari tasarrufu ile lisans çıkarılamadığı için futbol oynama hakkı elde edemeyen futbolculara transfer tescil hakkının mümkün olacağını düşünüyoruz."

Açıklamada ayrıca dünyada uygulanan tescil dönemi istisnalarına ilişkin örnekler verildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Profesyonel Futbolcular DerneğiTPFDTFFTürkiye Futbol Federasyonu
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