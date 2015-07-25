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Toronto 2024 Olimpiyatlarına talip

Kanada, 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Oyunları’na ev sahipliği için Uluslararası Olimpiyat Komitesi’ne başvuruda bulunacağını açıkladı.

Toronto 2024 Olimpiyatlarına talip

Kanada, 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Oyunları’na ev sahipliği için Uluslararası Olimpiyat Komitesi’ne başvuruda bulunacağını açıkladı.

25 Temmuz 2015 Cumartesi 23:55
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Toronto 2024 Olimpiyatlarına talip

TORONTO

Kanada, 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Oyunları’na ev sahipliği için Uluslararası Olimpiyat Komitesi’ne (IOC) başvuruda bulunacağını açıkladı.

Kanada Ulusal Olimpiyat Komitesi (COC) Başkanı Marcel Aubut, 2024 Olimpiyatları’nın Toronto’da düzenlenmesi için başvuruda bulunacaklarını söyledi. Toronto’da açıklamalarda bulunan Marcel Aubut, “Toronto için olimpiyat başvurusunun tam zamanı” dedi.

Toronto’da gerçekleştirilen Pan Amerikan Oyunları’nın, olimpiyat oyunları düzenleme konusundaki yeterliliği ortaya koyduğunu kaydeden COC Başkanı Aubut, IOC’ye verilecek başvuru mektubuna Toronto Belediye Başkanı John Tory ile birlikte imza koymaları gerektiğini hatırlatarak, “Bu konuda başta başkan olmak üzere herkesin destek ve yardımına ihtiyacımız var. Bu süreçte Toronto Belediyesi ile yakın bir çalışma içinde olacağız” diye konuştu.

Daha önce 1976 Montreal, 198 Calgary ve 2010 Vancouver Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği yapan Kanada’nın Toronto kenti, İtalya’nın başkenti Roma, Fransa’nın başkenti Paris, ABD’nin Boston ve Almanya’nın Hamburg kentlerinin ardından 2024 Olimpiyatları’na talip olan 6. şehir oldu.
2024 Olimpiyatları’nı düzenlemek isteyen ülkelerin, 15 Eylül’e kadar başvuruda bulunmaları, 8 Ocak 2016’ya kadar da evrak ve teminat mektuplarını IOC’ye ulaştırmaları gerekiyor.

2016’nın Nisan ya da Mayıs ayında toplanacak IOC İcra Kurulu, belirlenecek adaylardan hangisinin 2024 Olimpiyatları’na ev sahipliği yapacağını ise 15 Eylül 2017’de Peru’nun başkenti Lima’da yapılacak 130. IOC Toplantısı’nda açıklayacak. 

AA

Son Güncelleme: 26.07.2015 09:55
Anahtar Kelimeler:
KanadaOlimpiyatÖnc Vatan
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