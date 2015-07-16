Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
162.935
DOLAR
3.8441
STERLİN
5.3425
EURO
4.7351
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Torku Konyaspor 20 bin kombineyi hedefliyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Torku Konyaspor'un basın sözcüsü Ahmet Baydar, 20 bin kombine satmayı hedeflediklerini bildirdi.

Torku Konyaspor 20 bin kombineyi hedefliyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Torku Konyaspor'un basın sözcüsü Ahmet Baydar, 20 bin kombine satmayı hedeflediklerini bildirdi.

16 Temmuz 2015 Perşembe 15:01
617 Okunma
Torku Konyaspor 20 bin kombineyi hedefliyor
KONYA

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Torku Konyaspor'un basın sözcüsü Ahmet Baydar, 20 bin kombine satmayı hedeflediklerini bildirdi.

Baydar, yaptığı açıklamada, 2015-2016 sezonu kombine bilet satışlarına 6 Temmuz'da başladıklarını hatırlattı. 

Taraftarın 10 günde kombine kartlara yoğun ilgi gösterdiğini vurgulayan Baydar, "Şu ana kadar 10 bin kombine bilet sattık. Kombine biletteki hedefimiz 20 bin rakamına ulaşmak" dedi.

Baydar, bu hedefi geçen yıl olduğu gibi yine yakalayacaklarını düşündüğünü belirterek, "Konya Büyükşehir Torku Arena Stadyumu'nun olağanüstü atmosferi ve taraftarlarımızın muhteşem desteğiyle geride bıraktığımız sezona damgamızı vurmuştuk. Yeni sezonda da bu kategorideki üstünlüğümüzü devam ettireceğimize inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

AA

Son Güncelleme: 16.07.2015 13:23
Anahtar Kelimeler:
Önce Vatan Gazetesi - Torku Konyaspor 20 Bin Kombineyi Hedefliyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Haftanın MVP'si Causeur
Haftanın MVP'si Causeur

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ