Toprak Razgatlıoğlu Çekya'da piste çıkacak

Milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın 7. ayağında Çekya'da piste çıkacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, İngiltere’deki 6. ayak yarışında ikinci olarak Türk motor sporları tarihinde büyük bir başarıya imza atan milli sporcu, 9-10 Haziran tarihlerinde Çekya'daki Brno pistinde mücadele edecek.

Kawasaki Puccetti takımıyla yarışan Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda yarın sabah super pole yarışının ardından TSİ 14.00'teki ilk yarışta pistte olacak. Milli motosikletçi, 10 Haziran Pazar günü ise yine TSİ 14.00’te ikinci yarışta start alacak.

Milli sporcu geride kalan 6 yarışın ardından genel klasmanda 78 puanla 8. sırada yer alıyor.