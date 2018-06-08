Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 28°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95997
ALTIN
187.658
DOLAR
4.4907
STERLİN
6.0088
EURO
5.2753
"Gençlerimize iş bulacağım"
THY'den doluluk rekoru
THY'den doluluk rekoru
Robot için ilham verdi
Robot için ilham verdi
Yaşları küçük kalpleri büyük
Yaşları küçük kalpleri büyük
DİLEK EJDER İLE “BU SENİN SAYFAN” YELİZ YEŞİLMEN
DİLEK EJDER İLE “BU SENİN...

Toprak Razgatlıoğlu Çekya'da piste çıkacak

Milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası 7. ayağında Çekya’da Brno pistinde mücadele edecek

Toprak Razgatlıoğlu Çekya'da piste çıkacak

Milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası 7. ayağında Çekya’da Brno pistinde mücadele edecek

08 Haziran 2018 Cuma 16:51
0 Okunma
Toprak Razgatlıoğlu Çekya'da piste çıkacak

Milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın 7. ayağında Çekya'da piste çıkacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, İngiltere’deki 6. ayak yarışında ikinci olarak Türk motor sporları tarihinde büyük bir başarıya imza atan milli sporcu, 9-10 Haziran tarihlerinde Çekya'daki Brno pistinde mücadele edecek.

Kawasaki Puccetti takımıyla yarışan Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda yarın sabah super pole yarışının ardından TSİ 14.00'teki ilk yarışta pistte olacak. Milli motosikletçi, 10 Haziran Pazar günü ise yine TSİ 14.00’te ikinci yarışta start alacak.

Milli sporcu geride kalan 6 yarışın ardından genel klasmanda 78 puanla 8. sırada yer alıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Toprak RazgatlıoğluDünya Superbike ŞampiyonasıÇekyaTürkiye Motosiklet FederasyonuTmfTSİ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Futbol dünyası bu kadını konuşuyor
Futbol dünyası bu kadını konuşuyor
AA 'Futbol Şöleni'ne hazır
AA 'Futbol Şöleni'ne hazır
Fenerbahçeli Dirar Dünya Kupası'nda
Fenerbahçeli Dirar Dünya Kupası'nda
Terim ve TFF'den 'tazminat' itirazı
Terim ve TFF'den 'tazminat' itirazı
Ağaoğlu, taraftarlardan güven istedi
Ağaoğlu, taraftarlardan güven istedi
Ali Koç, mazbatasını taraftarın önünde alacak
Ali Koç, mazbatasını taraftarın önünde alacak
Fikret Orman'dan Burak Yılmaz açıklaması
Fikret Orman'dan Burak Yılmaz açıklaması
Muslera, Uruguay Milli Takımı'nın nihai kadrosunda
Muslera, Uruguay Milli Takımı'nın nihai kadrosunda
İtalya'da zafer Lorenzo'nun
İtalya'da zafer Lorenzo'nun

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ