Toprak Razgatlıoğlu 11. yarışına Fransa'da çıkacak

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre 4 bin 411 metre uzunluğundaki Magny-Cours Pisti'ndeki 11. ayak yarışına katılacak milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, genel klasmanda 108 puanla 9. sırada yer alıyor.

Kawasaki Puccetti takımının pilotu Toprak, yarın serbest antrenmanlara katılacak. Milli motosikletçi bir gün sonra öğleden önce Super Pole ve öğleden sonra TSİ 14.00'te de ilk yarışına çıkacak. İkinci yarış ise 30 Eylül Pazar günü TSİ 16.15'te başlayacak.

Dünya Superbike Şampiyonası genel klasmanında Kawasaki takımından Jonathan Rea 420 puanla ilk sırada bulunuyor.

Bahattin Sofuoğlu da Fransa'da piste çıkacak

Türk sporculardan Bahattin Sofuoğlu, Dünya Süpersport300 Şampiyonası'nın 29-30 Eylül tarihlerinde yapılacak 8. ayak yarışında Fransa'da piste çıkacak.

Trasimeno Yamaha (Yamaha YZF-R3) takımıyla yarın serbest antrenmanlara katılacak Türk sporcu, 29 Eylül Cumartesi günü Super Pole yarışında mücadele edecek. Bahattin, 30 Eylül Pazar günü TSİ 13.40'da sezonun son yarışında start alacak.

Türk motosikletçi ilk kez çıktığı Portekiz yarışını 17. sırada tamamlamıştı.