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Tolgay Arslan: Şampiyonlar Ligi'nde tanınan bir takım olduk

Beşiktaşlı futbolcu Tolgay Arslan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tanınan bir takım konumuna geldiklerini söyledi.

Tolgay Arslan: Şampiyonlar Ligi'nde tanınan bir takım olduk

Beşiktaşlı futbolcu Tolgay Arslan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tanınan bir takım konumuna geldiklerini söyledi.

13 Kasım 2017 Pazartesi 15:47
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Tolgay Arslan: Şampiyonlar Ligi'nde tanınan bir takım olduk

Beşiktaşlı futbolcu Tolgay Arslan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tanınan bir takım konumuna geldiklerini söyledi.

BJK TV'ye açıklamalarda bulunan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, Beşiktaş'ın stadı ve taraftarıyla Avrupa'da konuşulan bir takım olduğunu belirterek, "Belli bir seviyeye geldik, daha da iyi olmaya çalışıyoruz. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tanınan bir takım olduk. Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkarsak, iyi bir rakip gelecek. Geçen sezon son maça kadar devam ettik. O karşılaşmanın ardından daha iyi olacağımızı söylemiştim, çünkü ben de dahil olmak üzere takımda ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde oynayan oyuncular vardı. Geçen sene tecrübesizlik dezavantajdı. Bu sezon ise daha deneyimliyiz." ifadelerini kullandı.

Rakip takımların kendilerine karşı daha çok motive olduğunu aktaran Tolgay, "Kendi futbolumuzu oynayıp, yüzde yüzümüzü sahaya yansıtabilirsek daha başarılı olabiliriz. Rakiplerin bizi yenmesi zor." diye konuştu.

Almanya'da büyüdüğü için Beşiktaş'a transfer olana kadar Türkiye hakkında fazla bilgi sahibi olmadığını dile getiren Tolgay Arslan, "Yılda bir kez Türkiye'ye gelmekle olmuyor. O yüzden Almanya'daki genç oyuncular, milli takımı düşünmüyor. Ben ülkemi tanıdım. A Milli Futbol Takımı'nda oynamak için bekliyorum. Şampiyonlar Ligi finalinde 25 metreden doksana giden bir gol atmayı hayal ediyorum. İnşallah bunu gerçekleştirebilirim." şeklinde görüş belirtti.

Türkiye'de hakemlerin işinin zor olduğunu vurgulayan siyah-beyazlı futbolcu, "Hakemlere sahip çıkmamız gerek. Onlar da hata yapabilir. Şampiyonlar Ligi'nde hakemler daha çok oyunu oynatmaya çalışıyor. O zaman daha zevkli ve kaliteli oyun oluyor. Avrupa liglerinde hakemler hata yaptıklarında özür dileyip, ben öyle gördüm diyor." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşBJKTolgay ArslanUEFA Şampiyonlar Ligi
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