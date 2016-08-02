Tokyo'ya niyet Rio'ya kısmet

Ankara Eryaman'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) olimpiyatlara hazırlanan milli halterciler Mehtap Kurnaz, Assiya İpek ve Duygu Aynacı, sürpriz şekilde katılacakları Rio'da olimpiyat heyecanını erken yaşayacak.

Nurcan Taylan ve Sibel Özkan'ın kadrodan çıkarılması nedeniyle kadroya dahil edilen ve Türkiye'yi Rio'da kadınlar 63 kiloda temsil edecek Mehtap Kurnaz, AA muhabirine, milli formayı en iyi şekilde temsil edeceğini söyledi.

"Olimpiyat kadrosuna dahil edilmemiz sürpriz oldu." diyen Mehtap, şöyle devam etti:

"2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmayı hedefliyordum. Çalışmalarımı o yönde sürdürüyordum. Rio'da madalya umudum olduğunu söyleyemem ama bizim için çok büyük bir tecrübe olacak. Çok heyecanlı ve mutluyum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım."

Haltere 2005'te Konya'da başlayan 2016 Rio Olimpiyatları'nda 75 kiloda Türkiye'yi temsil edecek milli sporcu Assiya İpek ise ilk kez katılacağı olimpiyatlar için heyecanlı olduğunu aktardı.

Assiya, hedefini 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmak olarak belirlediğini anlatarak, "Rio büyük bir sürpriz oldu." diye konuştu.

"Rio'ya katılacağım için heyecan duyuyorum"

Kadınlar 69 kiloda podyuma çıkacak Duygu Aynacı da 2016 Rio Olimpiyatları için yoğun bir çalışma dönemi geçirdiklerini kaydetti.

Gençler Avrupa Şampiyonası ile 23 yaş altında üçüncülüklerinin bulunduğunu hatırlatan Duygu, "2016 Rio Olimpiyatları'na katılacağım için büyük heyecan duyuyorum. Benim de hedefim 2020 Tokyo Olimpiyatları'ydı. Hazırlıksız katılacağım bir olimpiyat olacak ama orada o heyecanı yaşamak bize büyük bir tecrübe kazandıracak." ifadelerini kullandı.

Duygu Aynacı, 2015'te Polonya'nın Wroclaw kentinde düzenlenen Gençler Dünya Halter Şampiyonası'nda kadınlar 69 kiloda dünya dördüncüsü olmuştu. Şampiyonada altın madalya alan Çinli sporcunun dopingli çıkması üzerine milli halterci Duygu Aynacı, bronz madalya almaya hak kazanmıştı.