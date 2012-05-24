Timsah, Yazıcı ile zirveye oynuyor

BURSA - Son yıllarda Süper Lig'de çok ciddi bir çıkış yakalayan, bu süreçte şampiyon olarak ''Anadolu devrimi'' yapan, geçen sezon ligi 3'üncü sırada bitirerek kulüp tarihinin en iyi ikinci derecesini elde eden ve son olarak bu sezon da Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynayarak başka bir kulvarda başarısını gösteren Bursaspor, kimi spor yorumcularına göre ''belki de geleceğinin şekilleneceği'' genel kurul için gün sayıyor.

Yeşil-beyazlı kulübün 29 Mayıs'ta Bursa Atatürk Stadı'nda gerçekleştirecek kongresi için mevcut başkan İbrahim Yazıcı ile kongre üyelerinden Cevdet Yıldız resmi adaylık başvurusunu yaptı.

Kulübün 3098 üyesinden 2738'inin oy kullanabileceği kongrede çoğunluk sağlanamazsa yeni yönetim, 6 Haziran Çarşamba günü çoğunluk aranmaksızın gerçekleşecek toplantıda belirlenecek.

Gelecek yıl 50. yaşını kutlayacak olan Bursaspor'da en uzun süre başkanlık yapan isim, 29 Mayıs'ta yapılacak genel kurul için de adaylığını açıklayan mevcut başkan İbrahim Yazıcı.

Bursaspor, ligde ve Türkiye Kupası'nda önemli başarılara İbrahim Yazıcı döneminde imza attı.

2009-2010 sezonda Bursaspor ve Türk futbol tarihi adeta yeniden yazıldı. İbrahim Yazıcı'nın başkanlığında, Ertuğrul Sağlam'ın teknik direktörlüğündeki Bursaspor, ''Süper Lig'' şampiyonu oldu.

2010-2011 sezonunu da 3'üncü sırada bitiren Bursaspor, bu sezon da Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynadı.

Yazıcı'nın döneminde Bursaspor, Şampiyonlar Ligi'nde ilk mücadele eden Anadolu takımı unvanını da kazandı.