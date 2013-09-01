Timsah 3 puanın sahibi

ANTALYA



Spor Toto Süper Lig'in üçüncü haftasında Bursaspor deplasmanda Medical Park Antalyaspor'u 2-1 yendi.



Maçın 4. dakikasında kırmızı beyazlı takımın geliştirdiği atakta, Tita bekletmeden pasını Natxo İnsa'ya verdi. İnsa'nın pasıyla topla buluşan Baros, rakip takım defans oyuncularını çalımladıktan sonra vurdu, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0



35. dakikada yeşil beyazlı takımın rakip kalede kurduğu baskı sonuç getirdi. Bursasporlu oyuncu Murat'ın sağ kanattan ortasında kale direği önünde Battala'nın plase vuruşunda kaleci Hakan'dan dönen top arka direkte Pinto'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top filelere gitti: 1-1



Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 eşitlikle sona erdi.



54. dakikada kırmızı-beyazlı futbolcu Milan Baros'un uzaktan sert şutunda meşin yuvarlak kale direğinin üstünden auta çıktı.



58. dakikada Bursaspor'un atağında, sol kanattan Taiwo'nun ceza sahası içine yaptığı ortada topu kaleci Hakan yumruklayarak, tehlikeli alandan uzaklaştırmaya çalıştı. Bu arada kırmızı-beyazlı oyuncu Ferdinand ile kaleci Hakan çarpışarak yere düştüğü anda ceza sahası yayı çizgisi üzerinde yeşil-beyazlı oyuncu Murat Yıldırım'ın gelişine vuruşunda top ağlara: 1-2



Karşılaşmayı Bursaspor 2-1 kazandı.





AA