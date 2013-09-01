Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.514
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3448
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Timsah 3 puanın sahibi

Spor Toto Süper Lig'in üçüncü haftasında Bursaspor deplasmanda Medical Park Antalyaspor'u 2-1 yendi.

Timsah 3 puanın sahibi

Spor Toto Süper Lig'in üçüncü haftasında Bursaspor deplasmanda Medical Park Antalyaspor'u 2-1 yendi.

01 Eylül 2013 Pazar 10:18
578 Okunma
Timsah 3 puanın sahibi
ANTALYA

Spor Toto Süper Lig'in üçüncü haftasında Bursaspor deplasmanda Medical Park Antalyaspor'u 2-1 yendi.

Maçın 4. dakikasında kırmızı beyazlı takımın geliştirdiği atakta, Tita bekletmeden pasını Natxo İnsa'ya verdi. İnsa'nın pasıyla topla buluşan Baros, rakip takım defans oyuncularını çalımladıktan sonra vurdu, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0

35. dakikada yeşil beyazlı takımın rakip kalede kurduğu baskı sonuç getirdi. Bursasporlu oyuncu Murat'ın sağ kanattan ortasında kale direği önünde Battala'nın plase vuruşunda kaleci Hakan'dan dönen top arka direkte Pinto'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top filelere gitti: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 eşitlikle sona erdi.

54. dakikada kırmızı-beyazlı futbolcu Milan Baros'un uzaktan sert şutunda meşin yuvarlak kale direğinin üstünden auta çıktı.

58. dakikada Bursaspor'un atağında, sol kanattan Taiwo'nun ceza sahası içine yaptığı ortada topu kaleci Hakan yumruklayarak, tehlikeli alandan uzaklaştırmaya çalıştı. Bu arada kırmızı-beyazlı oyuncu Ferdinand ile kaleci Hakan çarpışarak yere düştüğü anda ceza sahası yayı çizgisi üzerinde yeşil-beyazlı oyuncu Murat Yıldırım'ın gelişine vuruşunda top ağlara: 1-2

Karşılaşmayı Bursaspor 2-1 kazandı.

AA

Son Güncelleme: 01.09.2013 10:19
Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor_Bursaspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Haftanın MVP'si Causeur
Haftanın MVP'si Causeur

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ