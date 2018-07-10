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THY Avrupa Liginde yeni sezon fikstürü çekildi

Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu olan THY Avrupa Ligi'nde 2018-2019 sezonun fikstürü belli oldu.

THY Avrupa Liginde yeni sezon fikstürü çekildi

Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu olan THY Avrupa Ligi'nde 2018-2019 sezonun fikstürü belli oldu.

10 Temmuz 2018 Salı 16:10
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THY Avrupa Liginde yeni sezon fikstürü çekildi

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2018-2019 sezonunun fikstürü belli oldu.

Türkiye'den son finalist Fenerbahçe'nin yanı sıra Anadolu Efes ve ULEB Avrupa Kupası şampiyonu Darüşşafaka'nın yer alacağı THY Avrupa Ligi'nde normal sezon 11-12 Ekim'de başlayacak, 4-5 Nisan 2019'da oynanacak maçlarla sona erecek.

Toplam 16 takımla ligde ilk 8'e giren ekipler play-off'a yükselecek. Play-off'ta rakibi karşısında 3 galibiyet alan ekipler ise Dörtlü Final'e yükselecek. Dörtlü Final, İspanya'nın Vitoria-Gasteiz kentindeki Fernando Buesa Arena'da yapılacak.

Türk takımlarının THY Avrupa Ligi'nde 2018-2019 sezonundaki fikstürü şöyle:

1. hafta

11 Ekim Perşembe

Real Madrid-Darüşşafaka

12 Ekim Cuma

Fenerbahçe-Herbalife Gran Canaria

Bayern Münih-Anadolu Efes

2. hafta

16 Ekim Salı

Darüşşafaka-Buducnost VOLI

17 Ekim Çarşamba

Anadolu Efes-Zalgiris

Fenerbahçe-Khimki

3. hafta

18 Ekim Perşembe

CSKA Moskova-Darüşşafaka

19 Ekim Cuma

Khimki-Anadolu Efes

Zalgiris-Fenerbahçe

4. hafta

25 Ekim Perşembe

Anadolu Efes-Fenerbahçe

26 Ekim Cuma

Darüşşafaka-Barcelona Lassa

5. hafta

1 Kasım Perşembe

Fenerbahçe-Bayern Münih

2 Kasım Cuma

Baskonia-Darüşşafaka

AX Armani Exchange Olimpia Milan-Anadolu Efes

6. hafta

8 Kasım Perşembe

Bayern Münih-Darüşşafaka

Herbalife Gran Canaria-Anadolu Efes

9 Kasım Cuma

Baskonia-Fenerbahçe

7. hafta

15 Kasım Perşembe

Olympiakos-Fenerbahçe

Darüşşafaka-AX Armani Exchange Olimpia Milan

16 Kasım Cuma

Anadolu Efes-Panathinaikos

8. hafta

20 Kasım Salı

Anadolu Efes-Maccabi FOX

Fenerbahçe-Darüşşafaka

9. hafta

22 Kasım Perşembe

Darüşşafaka-Anadolu Efes

Maccabi FOX-Fenerbahçe

10. hafta

29 Kasım Perşembe

Darüşşafaka-Herbalife Gran Canaria

30 Kasım Cuma

Baskonia-Anadolu Efes

Barcelona Lassa-Fenerbahçe

11. hafta

6 Aralık Perşembe:

Darüşşafaka-Maccabi FOX

7 Aralık Cuma:

Anadolu Efes-Real Madrid

Panathinaikos-Fenerbahçe

12. hafta

13 Aralık Perşembe

Fenerbahçe-AX Armani Exchange Olimpia Milan

Olympiakos-Anadolu Efes

14 Aralık Cuma

Panathinaikos-Darüşşafaka

13. hafta

18 Aralık Salı

Anadolu Efes-Buducnost VOLI

Fenerbahçe-CSKA Moskova

19 Aralık Çarşamba

Darüşşafaka-Zalgiris

14. hafta

20 Aralık Perşembe

CSKA Moskova-Anadolu Efes

Buducnost VOLI-Fenerbahçe

21 Aralık Cuma

Khimki-Darüşşafaka

15. hafta:

27 Aralık Perşembe

Darüşşafaka-Olympiakos

Barcelona Lassa-Anadolu Efes

28 Aralık Cuma

Fenerbahçe-Real Madrid

16. hafta

3 Ocak Perşembe

Anadolu Efes-Bayern Münih

4 Ocak Cuma

Fenerbahçe-Baskonia

Barcelona Lassa-Darüşşafaka

17. hafta

8 Ocak Salı

Zalgiris-Anadolu Efes

Khimki-Fenerbahçe

9 Ocak Çarşamba

Darüşaffaka-CSKA Moskova

18. hafta

10 Ocak Perşembe

Anadolu Efes-Khimki

Fenerbahçe-Zalgiris

11 Ocak Cuma

Buducnost VOLI-Darüşşafaka

19. hafta

17 Ocak Perşembe

Herbalife Gran Canaria-Fenerbahçe

18 Ocak Cuma

Anadolu Efes-Darüşşafaka

20. hafta

24 Ocak Perşembe

Fenerbahçe-Olympiakos

Real Madrid-Anadolu Efes

25 Ocak Cuma

Darüşşafaka-Baskonia

21. hafta

31 Ocak Perşembe

Bayern Münih-Fenerbahçe

1 Şubat Cuma

Darüşşafaka-Real Madrid

Panathinaikos-Anadolu Efes

22. hafta

7 Şubat Perşembe

Anadolu Efes-Herbalife Gran Canaria

8 Şubat Cuma

Fenerbahçe-Panathinaikos

AX Armani Exchange Olimpia Milan-Darüşşfaka

23. hafta

21 Şubat Perşembe

Anadolu Efes-Olympiakos

22 Şubat Cuma

Darüşşafaka-Fenerbahçe

24. hafta

28 Şubat Perşembe

Fenerbahçe-Anadolu Efes

Maccabi FOX-Darüşşfaka

25. hafta

7 Mart Perşembe

Darüşşafaka-Panathinaikos

Real Madrid-Fenerbahçe

8 Mart Cuma

Anadolu Efes-Barcelona Lassa

26. hafta

14 Mart Perşembe

Maccabi FOX-Anadolu Efes

Herbalife Gran Canaria-Darüşşafaka

15 Mart Cuma

Fenerbahçe-Barcelona Lassa

27. hafta

19 Mart Salı

Anadolu Efes-CSKA Moskova

Fenerbahçe-Buducnost VOLI

20 Mart Çarşamba

Darüşşafaka-Khimki

28. hafta

21 Mart Perşembe

CSKA Moskova-Fenerbahçe

Buducnost VOLI-Anadolu Efes

22 Mart Cuma

Zalgiris-Darüşşafaka

29. hafta

28 Mart Perşembe

Fenerbahçe-AX Armani Exchange Olimpia Milan

29 Mart Cuma

Darüşşafaka-Bayern Münih

Baskonia-Anadolu Efes

30. hafta

4 Nisan Perşembe

Anadolu Efes-AX Armani Exchange Olimpia Milan

5 Nisan Cuma

Fenerbahçe-Maccabi FOX

Olympiakos-Darüşşafaka

AA

Anahtar Kelimeler:
Thy Avrupa LigiAnadolu EfesULEB Avrupa KupasıDarüşşafakaFenerbahçe
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