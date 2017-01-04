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04 Ocak 2017 Çarşamba

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THY Avrupa Ligi'nde Türk derbisi

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında Türk takımlarından Anadolu Efes ile Galatasaray Odeabank yarın karşı karşıya gelecek.

04 Ocak 2017 Çarşamba 10:29
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THY Avrupa Ligi'nde Türk derbisi
 Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında Türk takımlarından Anadolu Efes ile Galatasaray Odeabank yarın karşı karşıya gelecek.

Abdi İpekçi Spor Salonu'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşma, LigTV 2'den naklen yayınlanacak.

Ligde çıktığı maçlardan 7 galibiyet ve 8 mağlubiyetle ayrılan Anadolu Efes 9. sırada yer alırken, 4 maçını kazanıp, 11'ini kaybeden Galatasaray Odeabank ise averajla 16. ve son sırada bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes, 86-76'lık skorla kazandı.

Anadolu Efes ile Galatasaray Odeabank arasında Avrupa kupalarında geride kalan 3 maçın 2'si lacivert-beyazlıların, biri de sarı-kırmızılıların üstünlüğüyle tamamlandı.

AA
Anahtar Kelimeler: Basketbol THY Avrupa LigiAnadolu EfesGalatasaray OdeabankGalatasaray

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    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ
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