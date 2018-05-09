Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 20°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
101335
ALTIN
180.195
DOLAR
4.2629
STERLİN
5.7925
EURO
5.0631
Hayır, anlaşma ölmedi
Hayır, anlaşma ölmedi
Benzin ve motorinde indirim
Benzin ve motorinde indirim
Trabzonspor, Bursaspor maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Bursaspor maçı hazırlıklarına başladı
Arda Turan, PFDK'ye sevk edildi
Arda Turan, PFDK'ye sevk edildi
'İkinci baharı' kısa sürdü
'İkinci baharı' kısa sürdü

THY Avrupa Ligi'nin en iyi savunmacısı Hines

CSKA Moskova'nın ABD'li pivotu Hines, THY Avrupa Ligi'nde sezonun en iyi savunmacısı ödülüne layık görüldü.

THY Avrupa Ligi'nin en iyi savunmacısı Hines

CSKA Moskova'nın ABD'li pivotu Hines, THY Avrupa Ligi'nde sezonun en iyi savunmacısı ödülüne layık görüldü.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 14:50
15 Okunma
THY Avrupa Ligi'nin en iyi savunmacısı Hines

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde sezonun en iyi savunmacısı, Dörtlü Final'de boy gösterecek Rusya temsilcisi CSKA Moskova'nın ABD'li pivotu Kyle Hines oldu.

Avrupa Ligi'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 31 yaşındaki Hines, antrenörlerin katıldığı oylama sonucunda rakiplerini geride bırakarak 2017-2018 sezonunun en iyi savunmacısı seçildi.

Oylamada Panathinaikos Superfoods'tan Yunan Nick Calathes ikinci, Kızılyıldız MTS'den Sırp Branko Lazic üçüncü sırayı aldı.

8,2 sayı, 4,2 ribaunt, 1,2 asist, 1,1 top çalma 

Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 29 maçta ortalama 21 dakika 42 saniye sahada kalan Hines, 8,2 sayı, 4,2 ribaunt, 1,2 asist, 1,1 top çalma istatistikleriyle oynadı. Tecrübeli basketbolcu, iki sayılık atışlarda yüzde 61,2, serbest atışlarda yüzde 79,1'lik isabet oranı yakaladı.

Son 3 sezonda ikinci kez en iyi savunmacı ödülünü kazanan Hines'ın dışında Dimitris Diamantidis 6 (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011), Bryant Dunston 2 (2014, 2015), Victor Khryapa (2010), Andrei Kirilenko (2012), Stephane Lasme (2013) ve Adam Hanga (2017) ise birer defa bu onura erişmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Basketbol THY Avrupa LigiThy Avrupa LigiCSKA MoskovaKyle Hines
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Galatasaray'ı 3 yıl en iyi şekilde yönetmek istiyoruz"
"Galatasaray'ı 3 yıl en iyi şekilde yönetmek istiyoruz"
3. Etnospor Kültür Festivali başladı
3. Etnospor Kültür Festivali başladı
"Antalyaspor ligde kalacak"
"Antalyaspor ligde kalacak"
"Galatasaray'la Bornova Stadı'nda karşılaşacağız"
"Galatasaray'la Bornova Stadı'nda karşılaşacağız"
Trabzonspor, Bursaspor maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Bursaspor maçı hazırlıklarına başladı
Arda Turan, PFDK'ye sevk edildi
Arda Turan, PFDK'ye sevk edildi
"Maça teslim olmuş çıkmayacağız"
"Maça teslim olmuş çıkmayacağız"
Gökdeniz Karadeniz'e liyakat nişanı
Gökdeniz Karadeniz'e liyakat nişanı
Diyarbakır'da tek ses tek yürek olacağız
Diyarbakır'da tek ses tek yürek olacağız

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ