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THY Avrupa Ligi'nden takvim açıklaması

Basketbolda 2018-19 sezonunda maç trafiğindeki sıkışıklığı gidermek amacıyla Avrupa Kupası takviminde değişiklik yapılması konusunda anlaşma sağlandı.

THY Avrupa Ligi'nden takvim açıklaması

Basketbolda 2018-19 sezonunda maç trafiğindeki sıkışıklığı gidermek amacıyla Avrupa Kupası takviminde değişiklik yapılması konusunda anlaşma sağlandı.

02 Haziran 2018 Cumartesi 16:34
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THY Avrupa Ligi'nden takvim açıklaması

THY Avrupa Ligi, maç trafiğindeki sıkışıklığı gidermek amacıyla 2018-19 sezonunda Avrupa Kupası takviminde değişikliğe gidileceğini duyurdu.

THY Avrupa Ligi'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Avrupa Basketbol Ligleri Birliği (ULEB) ile yapılan görüşmelerin ardından gelecek sezonun takviminde değişikliğe gidilmesi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Buna göre, ULEB'e bağlı 11 lig üyesinin onayı ile Avrupa Kupası sezonu, planlanandan bir hafta önce 3 Ekim'de başlayacak. Bu sayede, FIBA Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele etmek isteyen oyuncular için maç trafiği azalacak. Önceki takvimde 27 Kasım'da yapılması gereken Avrupa Kupası maçı oynanmayacak ve milli takımlarına katılacak oyuncular, 29-30 Kasım 2018 tarihlerinde Dünya Kupası için eleme maçlarında oynayabilecek.

Açıklamada, kulüp temsilcilerinin normal sezon ve son 16 turu maçları arasında bir haftalık dinlenme talep etmeleri nedeniyle de bu yönde bir karar alındığı belirtildi.

Anlaşmanın, ULEB yönetimi ile Avrupa Ligi Ticari Varlıkları (ECA) İcra Kurulu'nun gelecek haftaki toplantısında bir kez daha ele alınarak resmiyete döküleceği ifade edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Thy Avrupa LigiMaç TrafiğiTHY
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