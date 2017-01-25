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THY Avrupa Ligi'nde Türk derbisi heyecanı
THY Avrupa Ligi'nde Türk derbisi...

THY Avrupa Ligi'nde Türk derbisi heyecanı

THY Avrupa Ligi'nde, Fenerbahçe, yarın oynanacak Türk derbisinde Galatasaray Odeabank'ı ağırlayacak.

THY Avrupa Ligi'nde Türk derbisi heyecanı

THY Avrupa Ligi'nde, Fenerbahçe, yarın oynanacak Türk derbisinde Galatasaray Odeabank'ı ağırlayacak.

25 Ocak 2017 Çarşamba 12:08
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THY Avrupa Ligi'nde Türk derbisi heyecanı

İSTANBUL

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 20. hafta maçlarıyla sürecek.

Türk temsilcileri Anadolu Efes, Darüşşafaka Doğuş, Fenerbahçe ve Galatasaray Odeabank'ın mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nde, yarın ve 27 Ocak Cuma günü 8 karşılaşma oynanacak.

Ligde yarın, iki İstanbul ekibi karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, yarın saat 20.45'te Ülker Sports Arena'da oynanacak derbide, Galatasaray Odeabank'ı ağırlayacak. Sarı-lacivertliler, Galatasaray Odeabank'a konuk olduğu ilk yarıdaki maçı 103-87 kazanmıştı.

Anadolu Efes, 27 Ocak Cuma günü Megasport Arena'da TSİ 20.00'de oynanacak karşılaşmada lider CSKA Moskova'ya konuk olacak. Rus ekibi, lacivert-beyazlıları deplasmanda oynadığı ilk maçta 93-87 yenmişti.

Darüşşafaka Doğuş ise 27 Ocak Cuma günü Litvanya'nın Zalgiris takımını konuk edecek. Volkswagen Arena'da oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. Darüşşafaka Doğuş, ligin ilk yarısında Zalgiris deplasmanından 83-80'lik skorla galip ayrılmıştı.

Program

THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20.45 Fenerbahçe - Galatasaray Odeabank

21.00 Kızılyıldız MTS (Sırbistan) - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan)

22.05 Maccabi FOX (İsrail) - UNICS Kazan (Rusya)

27 Ocak Cuma:

20.00 CSKA Moskova (Rusya) - Anadolu Efes

20.45 Darüşşafaka Doğuş - Zalgiris (Litvanya)

21.00 Barcelona Lassa (İspanya) - Baskonia (İspanya)

22.00 Olympiakos (Yunanistan) - Brose Bamberg (Almanya)

23.00 Real Madrid (İspanya) - EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)

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Anahtar Kelimeler:
Thy Avrupa LigiTürk Derbisi
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