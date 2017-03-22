Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
Açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
90011
ALTIN
145.683
DOLAR
3.6278
STERLIN
4.5300
EURO
3.9197
Filede Türk takımlarının avantaj mücadelesi
Filede Türk takımlarının avantaj mücadelesi
YLSY sözlü sınav sonuçları açıklandı
YLSY sözlü sınav sonuçları açıklandı
Hamilelikte alınan balık yağı bebeğin zekasını etkilemiyor
Hamilelikte alınan balık yağı bebeğin...
Trabzonspor'da iki farklı Arjantinli
Trabzonspor'da iki farklı Arjantinli
'Siber güvenliği e-Safe ile yeni bir boyuta taşıyoruz'
'Siber güvenliği e-Safe ile yeni...

THY Avrupa Ligi'nde Türk derbisi

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasındaki derbi maçında, Anadolu Efes ile Fenerbahçe yarın karşılaşacak.

THY Avrupa Ligi'nde Türk derbisi

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasındaki derbi maçında, Anadolu Efes ile Fenerbahçe yarın karşılaşacak.

22 Mart 2017 Çarşamba 10:40
32 Okunma
THY Avrupa Ligi'nde Türk derbisi

İSTANBUL

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasındaki derbi maçında, Anadolu Efes ile Fenerbahçe yarın karşılaşacak.

Anadolu Efes ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma, saat 20.30'da Abdi İpekçi Spor Salonu'nda yapılacak. Müsabaka beIN Sports 3'ten canlı yayınlanacak.

Ligde oynadığı 27 maçta 17 galibiyet ve 10 yenilgi alan Fenerbahçe, son haftalarda inişli çıkışlı sonuçlara imza attı. Sarı-lacivertli takım, son 6 maçında üçer galibiyet ile yenilgi aldı. Fenerbahçe, 27. haftada da İsrail temsilcisi Maccabi FOX'a sahasında 81-79 mağlup oldu.

Sarı-lacivertli rakibini evinde yenmeyi hedefleyecek Anadolu Efes ise son haftalardaki formda görüntüsüyle dikkati çekiyor. 15 galibiyet ve 12 mağlubiyeti bulunan lacivert-beyazlı ekip, geride kalan 7 haftada rakiplerini 6 kez yenerek üst tura çıkma iddiasını güçlendirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Thy Avrupa LigiTürk Derbisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray Sportif AŞ'de bir istifa daha
Galatasaray Sportif AŞ'de bir istifa daha
Filede Türk takımlarının avantaj mücadelesi
Filede Türk takımlarının avantaj mücadelesi
Raptors, Bulls'u 11 maç sonra yendi
Raptors, Bulls'u 11 maç sonra yendi
Trabzonspor'da iki farklı Arjantinli
Trabzonspor'da iki farklı Arjantinli
Medipol Başakşehir'in Cengiz Ünder mutluluğu
Medipol Başakşehir'in Cengiz Ünder mutluluğu
Gençlerbirliği gözünü üst sıralara dikti
Gençlerbirliği gözünü üst sıralara dikti

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ