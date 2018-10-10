THY Avrupa Ligi'nde heyecan başlıyor

İSTANBUL
Türkiye'den Anadolu Efes, Darüşşafaka Tekfen ve Fenerbahçe'nin mücadele edeceği THY Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın ve 12 Ekim Cuma günü 8 karşılaşma oynanacak.
Anadolu Efes, yarın TSİ 21.30'da başlayacak maçta, Almanya ekibi Bayern Münih'e Audi Dome'da konuk olacak.
Darüşşafaka Tekfen, son şampiyon Real Madrid ile yarın İspanya'da karşılaşacak. Wizink Center'da oynanacak mücadele, TSİ 22.00'de başlayacak.
Geçen sezonun finalisti Fenerbahçe ise 12 Ekim Cuma günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada İspanya'nın Herbalife Gran Canaria takımını ağırlayacak.
Program
THY Avrupa Ligi'nin ilk haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
20.00 CSKA Moskova (Rusya) - Barcelona Lassa (İspanya)
21.00 Panathinaikos (Yunanistan) - Maccabi FOX (İsrail)
21.30 Bayern Münih (Almanya) - Anadolu Efes
22.00 Real Madrid (İspanya) - Darüşşafaka Tekfen
12 Ekim Cuma:
19.45 Buducnost VOLI (Karadağ) - AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya)
20.00 Khimki (Rusya) - Olympiakos (Yunanistan)
20.00 Zalgiris (Litvanya) - Baskonia (İspanya)
20.45 Fenerbahçe - Herbalife Gran Canaria (İspanya)
AA