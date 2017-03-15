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THY Avrupa Ligi'nde heyecan 26. hafta maçlarıyla sürecek

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 26. hafta maçlarıyla sürecek.

THY Avrupa Ligi'nde heyecan 26. hafta maçlarıyla sürecek

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 26. hafta maçlarıyla sürecek.

15 Mart 2017 Çarşamba 11:33
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THY Avrupa Ligi'nde heyecan 26. hafta maçlarıyla sürecek

Türk temsilcileri Anadolu EfesDarüşşafaka Doğuş, Fenerbahçe ve Galatasaray Odeabank'ın mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nde, yarın ve 17 Mart Cuma günü 8 karşılaşma oynanacak.

Dört maçlık galibiyet serisi geçen hafta son bulan Anadolu Efes, haftanın ilk maçında yarın İsrail temsilcisi Maccabi FOX'u konuk edecek. Abdi İpekçi Arena'da oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. 

Fenerbahçe, yarın Alman ekibi Brose Bamberg'e konuk olacak. Sarı-lacivertliler, TSİ 22.45'te başlayacak maçta rakibiyle Brose Arena'da kozlarını paylaşacak. 

Darüşşafaka Doğuş, 17 Mart Cuma günü İspanya'nın Barcelona takımını ağırlayacak. Volkswagen Arena'nın ev sahipliği yapacağı mücadele saat 20.00'de başlayacak. 

Galatasaray Odeabank, 10 Mart'ta play-off'a kalmayı garantileyen Yunan ekibi Olympiakos ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Barış ve Dostluk Salonu'nda yapılacak müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Anadolu EfesDarüşşafaka DoğuşFenerbahçeGalatasaray Odeabank
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