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"THY Avrupa Ligi'nde bu sefer şampiyonluk istiyoruz"

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın oyuncusu Melli, "THY Avrupa Ligi'nde bu sefer şampiyonluğu kazanmak istiyoruz." dedi.

"THY Avrupa Ligi'nde bu sefer şampiyonluk istiyoruz"

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın oyuncusu Melli, "THY Avrupa Ligi'nde bu sefer şampiyonluğu kazanmak istiyoruz." dedi.

26 Eylül 2018 Çarşamba 12:45
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"THY Avrupa Ligi'nde bu sefer şampiyonluk istiyoruz"

Fenerbahçe'nin İtalyan basketbolcusu Nicolo Melli, bu sezon THY Avrupa Ligi'nde yine Dörtlü Final oynamayı hedeflediklerini ve geçen sezon finalde kaybettikleri kupayı kazanmak istediklerini söyledi.

Sarı-lacivertli basketbol takımının, 27 yaşındaki oyuncusu açıklamalarda bulundu.

Geçen sezon Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Dörtlü Final'in şampiyonluk maçında İspanyol temsilcisi Real Madrid'e kaybetmelerine rağmen kariyerinin en iyi performansını göstererek attığı 28 sayıyla ön plana çıkan Melli, "Finali kaybetmek çok üzücüydü. Şampiyon olamadığımız için bitmemiş hikaye gibi adlandırılabilir mi, bilemiyorum ama bu sezon hedefimiz yine Dörtlü Final'de olmak. THY Avrupa Ligi'nde bu sefer şampiyonluğu kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Çok zor bir karşılaşma bizi bekliyor"

Melli, sezonun ilk resmi maçında 3 Ekim'de Ankara'da Anadolu Efes'le oynayacakları Cumhurbaşkanlığı Kupası karşılaşmasının zor olacağını belirtti.

Anadolu Efes'in iyi bir takım olduğuna vurgu yapan İtalyan basketbolcu, "Sezonun ilk maçı olacağı için çok zor bir karşılaşma bizi bekliyor. Çok önemli bir maç. Sezona kupayla başlama şansımız olacak. İyi şut atanın kazancağı bir maç olacak. İyi hazırlanacağız." diye konuştu.

Fenerbahçeli taraftarlardan övgüyle bahseden ve geçen sezon Belgrad'daki Dörtlü Final'deki atmosferi unutamayan Melli, "Çok kaliteli ve iyi bir taraftarımız var. Bize güvenmeye devam etsinler. Geçen sezon olduğu gibi yine bize destek olsunlar." diyerek sözlerini tamamladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeThy Avrupa LigiNicolo Melli
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