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THY Avrupa Ligi 6. hafta heyecanı

THY Avrupa Ligi 6. hafta heyecanı

09 Kasım 2017 Perşembe 12:04
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THY Avrupa Ligi 6. hafta heyecanı

İSTANBUL 

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 6. hafta maçlarıyla devam edecek.

Türk temsilcileri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Doğuş'un mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında, yarın ve 10 Kasım Cuma günü 8 karşılaşma oynanacak.

Henüz galibiyetle tanışamayan Anadolu Efes, yarın İspanya'nın Barcelona Lassa takımı ile deplasmanda karşılaşacak. Palau Blaugrana'daki mücadele, TSİ 23.00'te başlayacak.

Üç galibiyeti bulunan son şampiyon Fenerbahçe Doğuş, 10 Kasım Cuma günü TSİ 22.00'de başlayacak maçta, Almanya ekibi Brose Bamberg'e Brose Arena'da konuk olacak.

Program

THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yapılacak maçların programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20.00 CSKA Moskova (Rusya) - Valencia (İspanya)

22.05 Maccabi FOX (İsrail) - Real Madrid (İspanya)

22.45 AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - Zalgiris (Litvanya)

23.00 Barcelona Lassa (İspanya) - Anadolu Efes

10 Kasım Cuma:

20.00 Khimki (Rusya) - Baskonia (İspanya)

22.00 Brose Bamberg (Almanya) - Fenerbahçe Doğuş

22.00 Olympiakos (Yunanistan) - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan)

22.45 Unicaja Malaga (İspanya) - Kızılyıldız MTS (Sırbistan)

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Anahtar Kelimeler:
Thy Avrupa Ligi
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