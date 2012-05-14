TFF'den yaptırım sinyali

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Fenerbahçe-Galatasaray maçı sonrasında çıkan olaylara ilişkin, ''Futbolun ruhuyla bağdaşmayan, tarihi bir rekabete asla yakışmayan, taraflı-tarafsız herkesin yüreğini acıtan bu tabloyu kabullenmek, hoşgörü ile karşılamak, sebebi ne olursa olsun alışılagelmiş bir saha olayı gibi görmek asla mümkün değildir. Türkiye Futbol Federasyonu, bu aşamada çok yönlü bir değerlendirme yaparak gereken yaptırımları uygulayacaktır'' denildi.

Açıklamada, yaşanan olayların sorumluluğunu Türkiye Futbol Federasyonu'na yıkmaya kalkışmanın, asıl nedenleri göz ardı etmeye kalkmak ve kelimenin tam anlamıyla insafsızlık olduğu belirtildi.