İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'nun toplantısının ardından yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig kulüplerinin 2012-2013 sezonunda müsabaka listesinde 8 yabancı yazabileceğini, ancak sahada aynı anda en fazla 6 yabancıyı oynatabileceklerini, 2013-2014 sezonunda müsabaka listesinde 6 yabancıya, 2014-2015 sezonundan ise 5 yabancıya yer verebileceğini açıkladı.

TFF'nin internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, yabancı uygulamasıyla ilgili alınan kararlar şöyle:

''2012-2013 futbol sezonunda Spor Toto Süper Ligi'nde bulunan kulüplerin transfer ve tescil dönemleri içerisinde olmak kaydı ile istedikleri sayıda yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşme imzalayabilmelerine, ancak sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 6 yabancı uyruklu futbolcu bulundurulması koşulu ile 8 yabancı uyruklu futbolcunun müsabaka isim listesine yazılabilmesine,

2013-2014 sezonunda kulüplerin transfer ve tescil dönemleri içerisinde olmak kaydı ile en fazla 10 yabancı futbolcu ile sözleşme imzalayabilmelerine ve 6 yabancı uyruklu futbolcunun müsabaka isim listesine yazılabilmesine,

2014-2015 sezonunda ise en fazla 8 yabancı futbolcu ile sözleşme imzalayabilmelerine ve 5 yabancı uyruklu futbolcunun müsabaka isim listesine yazılabilmesine karar verilmiştir.''