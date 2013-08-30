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TFF'den 30 Ağustos mesajı

TFF, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı yayımladı

TFF'den 30 Ağustos mesajı

TFF, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı yayımladı

30 Ağustos 2013 Cuma 09:31
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TFF'den 30 Ağustos mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 91. yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.
Federasyonun internet sitesinde yer alan mesajda şu ifadelere yer verildi:
"Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, 91 yıl önce aziz milletimizden aldığı güçle Büyük Taarruz ve Başkomutan Meydan Muharebesi'nde unutulmayacak bir zafere imza atmıştır. Bu büyük zafer, milletimizin özgürlük inancının ve vatan sevgisinin bir kez daha ispatı olmuştur.
Ulusumuzun 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor, Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşları ile Büyük Zafer'e emek verenleri minnet ve saygıyla anıyoruz."
Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Avrupa Ligi play-off turunda rakiplerini eleyerek, gruplara katılmaya hak kazanan Beşiktaş ve Trabzonspor'u kutladı.
Federasyondan yapılan açıklamada, "UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş ve Trabzonspor, play-off turundaki rakiplerini eleyerek grup aşamasında mücadele etmeye hak kazandılar. Her iki kulübümüzü, teknik ekip ve futbolcularını kutlar, UEFA Avrupa Ligi'nde başarılar dileriz" denildi


AA

Son Güncelleme: 30.08.2013 09:32
Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşTFFTrabzonspor30 Ağustos Zafer BayramıTFFden 30 Ağustos Mesajı
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