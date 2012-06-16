Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.557
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3447
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

TFF'den 11 kulüp daha Ulusal Lisans aldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Lisans Kurulu'nun, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında yaptığı değerlendirmelerde ikinci aşamayı tamamladığı belirtilirken, 11 kulübe daha Ulusal Lisans verildiği kaydedildi.

TFF'den 11 kulüp daha Ulusal Lisans aldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Lisans Kurulu'nun, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında yaptığı değerlendirmelerde ikinci aşamayı tamamladığı belirtilirken, 11 kulübe daha Ulusal Lisans verildiği kaydedildi.

16 Haziran 2012 Cumartesi 09:03
538 Okunma
TFF'den 11 kulüp daha Ulusal Lisans aldı

İSTANBUL

TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig, Bank Asya 1. Lig ve Spor Toto 2. Lig'deki kulüpler için verilen ek süre içerisinde yapılan başvuruları, hukuki, sportif, altyapı, personel ve mali kriterler üzerinden denetleyip, mali yapılarının uygunluğuna göre inceleyen TFF Kulüp Lisans Kurulu'nun, toplam 11 kulübe daha Ulusal Lisans verdiği belirtildi.

Boluspor, Adanaspor, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, İskenderun Demir Çelikspor, Turgutluspor, Yeni Malatyaspor, Bandırmaspor, Kırklarelispor, Alanyaspor, Denizli Belediyespor ve Sarıyerspor kulüplerinin Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazandığı, ayrıca Fethiyespor'un 1. Lig lisansı için yaptığı başvuruyu yeniden inceleyen Kulüp Lisans Kurulu'nun, verilen süre içerisinde eksikliklerin tamamlanmasından dolayı Fethiyespor'a Bank Asya 1. Lig'e göre Ulusal Lisans verdiği bildirildi.

-Lisanslı kulüp sayısı 31'e yükseldi-

TFF Linas Kurulu'nun son çalışmasının ardından lisanslı kulüp sayısı 31'e yükseldi.

İlk değerlendirmesini 10 Mayıs'ta yapan Kulüp Lisans Kurulu, Beşiktaş, Bursaspor, Eskişehirspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Gençlerbirliği, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Kardemir Karabükspor, Kayserispor, Sivasspor, Trabzonspor ve Çaykur Rizespor kulüplerinin UEFA Kulüp Lisansı; Orduspor, Kayseri Erciyesspor, TKİ Tavşanlı Linyitspor, 1461 Trabzonspor, Fethiyespor, Kızılcahamamspor, Pendikspor ve Şanlıurfaspor kulüplerinin Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazandığını karara bağlamıştı.

Ayrıca, verilen ek süreye rağmen Kulüp Lisans Başvuru dosyasındaki eksiklikleri yerine getirmeyen kulüplere çeşitli para cezaları ve eksikliklerin giderilmesi için nihai ek süreler verildiği vurgulandı.

AA

Son Güncelleme: 16.06.2012 01:03
Anahtar Kelimeler:
TFF
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Haftanın MVP'si Causeur
Haftanın MVP'si Causeur

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ