TFF'den 11 kulüp daha Ulusal Lisans aldı

İSTANBUL

TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig, Bank Asya 1. Lig ve Spor Toto 2. Lig'deki kulüpler için verilen ek süre içerisinde yapılan başvuruları, hukuki, sportif, altyapı, personel ve mali kriterler üzerinden denetleyip, mali yapılarının uygunluğuna göre inceleyen TFF Kulüp Lisans Kurulu'nun, toplam 11 kulübe daha Ulusal Lisans verdiği belirtildi.

Boluspor, Adanaspor, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, İskenderun Demir Çelikspor, Turgutluspor, Yeni Malatyaspor, Bandırmaspor, Kırklarelispor, Alanyaspor, Denizli Belediyespor ve Sarıyerspor kulüplerinin Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazandığı, ayrıca Fethiyespor'un 1. Lig lisansı için yaptığı başvuruyu yeniden inceleyen Kulüp Lisans Kurulu'nun, verilen süre içerisinde eksikliklerin tamamlanmasından dolayı Fethiyespor'a Bank Asya 1. Lig'e göre Ulusal Lisans verdiği bildirildi.

-Lisanslı kulüp sayısı 31'e yükseldi-

TFF Linas Kurulu'nun son çalışmasının ardından lisanslı kulüp sayısı 31'e yükseldi.

İlk değerlendirmesini 10 Mayıs'ta yapan Kulüp Lisans Kurulu, Beşiktaş, Bursaspor, Eskişehirspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Gençlerbirliği, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Kardemir Karabükspor, Kayserispor, Sivasspor, Trabzonspor ve Çaykur Rizespor kulüplerinin UEFA Kulüp Lisansı; Orduspor, Kayseri Erciyesspor, TKİ Tavşanlı Linyitspor, 1461 Trabzonspor, Fethiyespor, Kızılcahamamspor, Pendikspor ve Şanlıurfaspor kulüplerinin Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazandığını karara bağlamıştı.

Ayrıca, verilen ek süreye rağmen Kulüp Lisans Başvuru dosyasındaki eksiklikleri yerine getirmeyen kulüplere çeşitli para cezaları ve eksikliklerin giderilmesi için nihai ek süreler verildiği vurgulandı.