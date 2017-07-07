Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 23°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
100084
ALTIN
140.901
DOLAR
3.6267
STERLIN
4.6626
EURO
4.1314
Cindy Davası Kazanılacak!
SON DAKİKA
Cindy Davası Kazanılacak!
"İslam ilahi mekteptir"
"İslam ilahi mekteptir"
Vodafone Freezone, İstanbullulara Parkta Caz Keyfi Yaşatacak
Vodafone Freezone, İstanbullulara Parkta Caz...
Malatya kayısısına AB tescili
Malatya kayısısına AB tescili
Çağın: Türkçe şarkı yaparsam, yasaklanmaktan korkuyorum
Çağın: Türkçe şarkı yaparsam, yasaklanmaktan...

TFF, yeni sezonun hakem listelerini açıkladı

Spor Toto Süper Lig'de görev alacak 22 kişilik hakem listesinde Mustafa Öğretmenoğlu, Bahattin Şimşek, Ali Şansalan ve Koray Gençerler de yer aldı.

TFF, yeni sezonun hakem listelerini açıkladı

Spor Toto Süper Lig'de görev alacak 22 kişilik hakem listesinde Mustafa Öğretmenoğlu, Bahattin Şimşek, Ali Şansalan ve Koray Gençerler de yer aldı.

07 Temmuz 2017 Cuma 15:09
64 Okunma
TFF, yeni sezonun hakem listelerini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni sezonda futbol liglerinde görev alacak hakemlerle gözlemcileri açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre geçen sezon Spor Toto Süper Lig hakem listesinde bulunan Tolga Özkalfa, Kutluhan Bilgiç, Abdulkadir Bitigen ve Bülent Birincioğlu 2017-2018 sezonun listesinde yer almadı. Tolga Özkalfa'nın hakemliği bıraktığı öğrenilirken, TFF, Mustafa Öğretmenoğlu, Bahattin Şimşek, Ali Şansalan ve Koray Gençerler'i ise Süper Lig hakem listesine aldı.

Yeni sezon için hakem listeleri şöyle:

Süper Lig:

Ali Payabıyık, Bülent Yıldırım, Serkan Tokat, Yaşar Kemal Uğurlu (Ankara), Mustafa Öğretmenoğlu (Antalya), Bahattin Şimşek (Aydın), Arda Kardeşler (Bursa), Ali Şansalan (Çanakkale), Ümit Öztürk (Denizli), Özgür Yankaya (Edirne), Suat Arslanboğa (Eskişehir), Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Halis Özkahya, Hüseyin Göçek, Mete Kalkavan, Serkan Çınar, Volkan Bayarslan (İstanbul), Alper Ulusoy, Halil Umut Meler (İzmir), Koray Gençerler (Manisa), Barış Şimşek (Trabzon)

Süper Lig yardımcı hakem:

Serkan Olguncan, Asım Yusuf Öz, Serkan Çimen, Mehmet Cem Satman, Erdinç Sezertam, Mustafa Sönmez (Ankara), Murat Ergin Gözütok (Antalya), Hakan Yemişken, Ali Saygın Ögel (Bursa), Osman Gökhan Bilir (Denizli), İsmail Şencan (Eskişehir), Mehmet Cem Hanoğlu (Hatay), Serkan Ok, Kerem Ersoy, Mustafa Emre Eyisoy, Kemal Yılmaz, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar, Süleyman Özay, Aleks Taşçıoğlu, Alpaslan Dedeş, Bahattin Duran, Yusuf Bozdoğan, Tarık Ongun, Erdem Bayık, Erkan Akbulut, Mehmet Salih Mazlum, Candaş Elbil (İstanbul), Baki Tuncay Akkın, İlker Takpak, Cevdet Kömürcüoğlu, Ekrem Kan, İbrahim Bozbey (İzmir), Oğuz Terzi (Kastamonu), Mustafa Savranlar (Kayseri), Volkan Narinç, İbrahim Çağlar Uyarcan (Manisa), Uygar Bebek, Samet Çavuş (Ordu), Mehmet Kısal (Rize), Samet Çiçek (Samsun), Serdar Diyadin, Mehmet Metin, Abdullah Bora Özkara (Trabzon).

A Klasman (TFF 1. Lig):

Caner Ak, Zorbay Küçük (Adana), Erkan Özdamar, Özgüç Türkalp, Kadir Sağlam (Ankara), Sarper Barış Saka, Burak Şeker (Antalya), Süleyman Abay, Murat Özcan, Onur Karabaş, Emre Malok, Tugay Kaan Numanoğlu, Mert Güzenge (İstanbul), Kutluhan Bilgiç, Hakan Ceylan, Yiğit Arslan (İzmir), Abdulkadir Bitigen (Kayseri), Alper Çetin (Kocaeli), Çağatay Şahan (Manisa), Erkan Engin (Sakarya), Bülent Birincioğlu, Abdullah Yılmaz, Ramazan Keleş (Trabzon).

Bu arada TFF, A klasman yardımcı hakem listesinin yanı sıra B, C, bölgesel, kadın bölgesel ile gözlemci isimlerini de belirledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Futbol FederasyonuTFFHakem Listeleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yılın yöneticisi Gherardini
Yılın yöneticisi Gherardini
Beşiktaş'ta Pepe'nin maliyeti açıklandı
Beşiktaş'ta Pepe'nin maliyeti açıklandı
"Takım olmadan başarı kazanamazsın"
"Takım olmadan başarı kazanamazsın"
THY Avrupa Ligi'nden Anadolu Efes'e ödül
THY Avrupa Ligi'nden Anadolu Efes'e ödül
Trabzonspor, yurt dışı ilk etap kamp çalışmaları için Budapeşte'ye gitti.
Trabzonspor, yurt dışı ilk etap kamp çalışmaları için Budapeşte'ye gitti.
Bir tenis klasiği Wimbledon
Bir tenis klasiği Wimbledon

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ