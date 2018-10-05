Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 21°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93980
ALTIN
238.574
DOLAR
6.1637
STERLİN
8.0034
EURO
7.0838
Kadınlar 'KÜP' ile kazanıyor
Kadınlar 'KÜP' ile kazanıyor
"Terör yuvaları yok edilmeli"
"Terör yuvaları yok edilmeli"
"Güvenlik global bir problem"
"Güvenlik global bir problem"
Luka Modric beraat etti
Luka Modric beraat etti
CHP'de İzmir heyecanı
CHP'de İzmir heyecanı

TFF Tahkim Kurulundan Fenerbahçe'ye indirim

TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübünün, almış olduğu 40 bin lira para cezasında indirime gitti.

TFF Tahkim Kurulundan Fenerbahçe'ye indirim

TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübünün, almış olduğu 40 bin lira para cezasında indirime gitti.

05 Ekim 2018 Cuma 16:17
0 Okunma
TFF Tahkim Kurulundan Fenerbahçe'ye indirim

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle almış olduğu 40 bin lira para cezasında indirime gitti.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, sarı-lacivertlilerin 40 bin liralık para cezası 20 bin liraya indirildi.

Kurul, TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Ülker Stadı'ndaki 4 tribünün bazı bloklarında yer alan sarı-lacivertli taraftarlar için verdiği elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki iç saha maçına girişlerinin engellenmesi yönündeki kararını ise onadı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Futbol FederasyonuTFFPFDK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray, Antalyaspor'a karşı zorlanıyor
Galatasaray, Antalyaspor'a karşı zorlanıyor
Basketbolda sezon derbiyle başlıyor
Basketbolda sezon derbiyle başlıyor
MotoGP'de heyecan Tayland'da sürecek
MotoGP'de heyecan Tayland'da sürecek
Formula 1'de sıradaki durak Japonya
Formula 1'de sıradaki durak Japonya
PFDK'dan Fenerbahçe'ye 20 bin lira para cezası
PFDK'dan Fenerbahçe'ye 20 bin lira para cezası
Ronaldo milli takım kadrosunda yer almadı
Ronaldo milli takım kadrosunda yer almadı
Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan rüzgarı
Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan rüzgarı
Atiker Konyaspor, Yatabare ile daha güçlü
Atiker Konyaspor, Yatabare ile daha güçlü
Ali Koç'tan Hamza Yerlikaya'ya ziyaret
Ali Koç'tan Hamza Yerlikaya'ya ziyaret

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ