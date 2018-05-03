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TFF Tahkim Kurulu derbi kararını verdi

TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili verilen cezaları onadı.

TFF Tahkim Kurulu derbi kararını verdi

TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili verilen cezaları onadı.

03 Mayıs 2018 Perşembe 16:56
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TFF Tahkim Kurulu derbi kararını verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında yaşanan olaylar nedeniyle tatil edilen ve daha sonra kaldığı yerden devam edilmesi kararlaştırılan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili verilen cezaları onadı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Fenerbahçe'nin, TFF Yönetim Kurulunun maçın kaldığı yerden devam edilmesi kararına karşı başvurusunun incelendiği belirtilerek, "Yapılan müzakere neticesinde TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına oy birliği ile karar verilmiştir." denildi.

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Fenerbahçe'ye verdiği 3 resmi müsabakayı sahasında seyircisiz oynama ve bir milyon 65 bin liralık para cezasının da onandığı aktarıldı.

Açıklamada, Fenerbahçe görevlilerinden Gökhan Uyanık'ın 90 ve Ali Bozan'ın 45 ile Beşiktaş görevlisi Erdinç Gültekin'in 45 günlük hak mahrumiyeti cezalarının onandığı kaydedildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Futbol FederasyonuTFFZiraat Türkiye Kupası
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