TFF Tahkim Kurulu Beşiktaş'ın itirazını reddetti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaş Kulübünün, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile yapılan ve yaşanan olaylar nedeniyle tatil edilen, sonrasında ise TFF'nin verdiği derbinin kaldığı yerden oynanması kararına yaptığı itirazı reddetti.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Beşiktaş Futbol Yatırımları San. Ve Tic. AŞ'nin, TFF Yönetim Kurulunun 25.04.2018 tarihli 84 sayılı toplantısında alınan kararına karşı başvurusu incelendi. Yapılan müzakere neticesinde duruşma talebinin reddine, başvurusunda yer alan tüm taleplerin reddine oy birliği ile karar verilmiştir."