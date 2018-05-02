Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 20°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
103815
ALTIN
174.901
DOLAR
4.1582
STERLİN
5.6563
EURO
4.9910
"Güzel Türkiyem"
"Güzel Türkiyem"
İzmirliler 1 Mayıs'ı Gündoğdu Meydanı'nda kutladı
İzmirliler 1 Mayıs'ı Gündoğdu Meydanı'nda...
Barselona Türk Filmleri Festivali Başlıyor
Barselona Türk Filmleri Festivali
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'ye gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'ye gitti
İhracat rakamları açıklandı
İhracat rakamları açıklandı

TFF Tahkim Kurulu Beşiktaş'ın itirazını reddetti

TFF Tahkim Kurulu, Beşiktaş Kulübünün, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile yapılan ve yaşanan olaylar nedeniyle tatil edilen, sonrasında ise TFF'nin verdiği derbinin kaldığı yerden oynanması kararına yaptığı itirazı reddetti.

TFF Tahkim Kurulu Beşiktaş'ın itirazını reddetti

TFF Tahkim Kurulu, Beşiktaş Kulübünün, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile yapılan ve yaşanan olaylar nedeniyle tatil edilen, sonrasında ise TFF'nin verdiği derbinin kaldığı yerden oynanması kararına yaptığı itirazı reddetti.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 15:58
0 Okunma
TFF Tahkim Kurulu Beşiktaş'ın itirazını reddetti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaş Kulübünün, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile yapılan ve yaşanan olaylar nedeniyle tatil edilen, sonrasında ise TFF'nin verdiği derbinin kaldığı yerden oynanması kararına yaptığı itirazı reddetti.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Beşiktaş Futbol Yatırımları San. Ve Tic. AŞ'nin, TFF Yönetim Kurulunun 25.04.2018 tarihli 84 sayılı toplantısında alınan kararına karşı başvurusu incelendi. Yapılan müzakere neticesinde duruşma talebinin reddine, başvurusunda yer alan tüm taleplerin reddine oy birliği ile karar verilmiştir."

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Futbol FederasyonuTFFZiraat Türkiye KupasıFenerbahçe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rıza Kayaalp: Kırılması çok zor başarılar elde etmek istiyorum
Rıza Kayaalp: Kırılması çok zor başarılar elde etmek istiyorum
"Trabzonspor'a kapımız açık"
"Trabzonspor'a kapımız açık"
Marcelo'dan penaltı itirafı
Marcelo'dan penaltı itirafı
"Dünya voleybolunda önemli yer edinmek istiyorum"
"Dünya voleybolunda önemli yer edinmek istiyorum"
Gençlerbirliği 'can' derdinde
Gençlerbirliği 'can' derdinde
“BİLFEN CUP” Rüzgarı
“BİLFEN CUP” Rüzgarı
Şu anda kimse benden daha fazla Eskişehirsporlu olamaz
Şu anda kimse benden daha fazla Eskişehirsporlu olamaz
Celtics konferans yarı finaline iyi başladı
Celtics konferans yarı finaline iyi başladı
Trabzonspor tüzük tadilatına gidiyor
Trabzonspor tüzük tadilatına gidiyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ