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TFF'nin Terim'e ödeyeceği tazminatta yeni karar

TFF'nin Fatih Terim'e 9 milyon 324 bin TL ödemesi kararının kaldırılmasına, takibin 5 milyon 180 bin TL asıl alacak üzerinden devamına karar verildi.

TFF'nin Terim'e ödeyeceği tazminatta yeni karar

TFF'nin Fatih Terim'e 9 milyon 324 bin TL ödemesi kararının kaldırılmasına, takibin 5 milyon 180 bin TL asıl alacak üzerinden devamına karar verildi.

28 Kasım 2018 Çarşamba 15:24
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TFF'nin Terim'e ödeyeceği tazminatta yeni karar

İSTANBUL

TFF'nin Fatih Terim'e 9 milyon 324 bin TL ödemesi kararının kaldırılmasına, takibin 5 milyon 180 bin TL asıl alacak üzerinden devamına karar verildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
TFFFatih TerimTazminat
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