TFF'nin Terim'e ödeyeceği tazminatta yeni karar

İSTANBUL
TFF'nin Fatih Terim'e 9 milyon 324 bin TL ödemesi kararının kaldırılmasına, takibin 5 milyon 180 bin TL asıl alacak üzerinden devamına karar verildi.
AA
TFF'nin Fatih Terim'e 9 milyon 324 bin TL ödemesi kararının kaldırılmasına, takibin 5 milyon 180 bin TL asıl alacak üzerinden devamına karar verildi.
TFF'nin Fatih Terim'e 9 milyon 324 bin TL ödemesi kararının kaldırılmasına, takibin 5 milyon 180 bin TL asıl alacak üzerinden devamına karar verildi.
İSTANBUL
TFF'nin Fatih Terim'e 9 milyon 324 bin TL ödemesi kararının kaldırılmasına, takibin 5 milyon 180 bin TL asıl alacak üzerinden devamına karar verildi.
AA