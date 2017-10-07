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TFF'den Eskişehirli futbolseverlere teşekkür mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım'ın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İzlanda ile Eskişehir'de yaptığı karşılaşmada ay-yıldızlı ekibe destek olan taraftarlara teşekkür etti.

TFF'den Eskişehirli futbolseverlere teşekkür mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım'ın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İzlanda ile Eskişehir'de yaptığı karşılaşmada ay-yıldızlı ekibe destek olan taraftarlara teşekkür etti.

07 Ekim 2017 Cumartesi 13:29
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TFF'den Eskişehirli futbolseverlere teşekkür mesajı

TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, şu ifadeler kullanıldı:

"A Milli Takımımızın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde oynadığı ve 3-0 kaybettiği İzlanda maçında Yeni Eskişehir Stadı'nı dolduran ve yenilgiye rağmen karşılaşmanın başından sonuna kadar ay-yıldızlılara destek olan 35 bin futbolsevere teşekkür ederiz. Önceki maçlarda olduğu gibi yine mükemmel bir ev sahipliği yapan Eskişehir şehri ve halkı; her sonuçta A Milli Takımımızın yanında yer alarak milli takım taraftarlığının en güzel ve en coşkulu örneklerinden birisini sergileyip takdir edilecek bir tabloya imzasını attı. Bu nedenle Eskişehir halkına şükranlarımızı sunar, başta Eskişehir Valiliği, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ve tüm resmi makamlara, Eskişehirspor Kulübü, ilgili spor kurum ve kuruluşları ile taraftar derneklerine destekleri ve misafirperverlikleri için teşekkür ederiz."

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Anahtar Kelimeler:
TFF2018 FIFA Dünya KupasıFIFA
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