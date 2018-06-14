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TFF'den bayram mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

TFF'den bayram mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

14 Haziran 2018 Perşembe 15:00
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TFF'den bayram mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. 

Federasyonun internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Sevginin, saygının, hoşgörünün ve dayanışmanın pekişmesine vesile olan, birlik ve beraberliğimizin temel unsurlarından Ramazan Bayramı'na bir kez daha kavuşmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu olarak Ramazan Bayramı'nın tüm insanlığa barış, huzur ve sağlık getirmesini diliyor; futbol ailesinin ve vatandaşlarımızın bayramını kutluyoruz." denildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Futbol FederasyonuTFFRamazan Bayramı
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