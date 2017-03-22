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TFF Başkanı Demirören: Kazanmaktan başka çaremiz yok

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Finlandiya ile oynayacağı maçla ilgili, "Kazanmaktan başka çaremiz yok." dedi.

TFF Başkanı Demirören: Kazanmaktan başka çaremiz yok

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Finlandiya ile oynayacağı maçla ilgili, "Kazanmaktan başka çaremiz yok." dedi.

22 Mart 2017 Çarşamba 19:47
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TFF Başkanı Demirören: Kazanmaktan başka çaremiz yok

ANTALYA - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, Antalya'da Belek Turizm Bölgesi'ndeki Regnum Carya Golf & Spa Resort Otel'de Arçelik firmasıyla imzalanan milli takımlar ana sponsorluğu anlaşmasının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 24 Mart'taki Finlandiya maçını değerlendirdi. 

Yönetimleri döneminde, milli maçların artık tribünleri dolu statlarda oynandığını ve gerçek bir milli takım taraftar topluluğu oluşturduklarını belirten Demirören, "Öncelikle Antalya, Konya seyircilerine teşekkür ediyorum. Antalya seyircisinin cuma akşamı takımı sonuna kadar destekleyeceğine inanıyorum. Kazanmaktan başka çaremiz yok. Ama dünyanın sonu değil. Bundan sonra da maçlarımız var. Takımımıza ve ekibimize güveniyorum." diye konuştu.

TFF'nin Avrupa'nın en büyük federasyonlarından biri olduğunu dile getiren Demirören, Arçelik sponsorluğuyla ilgili de "Böyle büyük bir firmayla sponsorluk anlaşması yapılması, bizim için çok önemli. Böyle sponsorların milli takım ve Türk futbolunun içinde olması, bizim marka değerimizi daha da artıracaktır. Bu sponsorların inşallah takımlarımızda da olmasını arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı. 

AA

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DemirörenÖnce Vatan Gazetesi
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